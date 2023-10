Nicușor Dan fuge de Robert Negoiță: "De mai bine de un an, nu îl găsesc deloc. Nu am întâlnit aşa ceva!"

"De mai bine de un an, nu îl găsesc deloc. Eu am lucrat cu mai mulţi primari generali. Nu am întâlnit aşa ceva! Să nu îl pot găsi, să stea pitit, să fugă. Realmente, astăzi, fugea de mine. Mi se pare că trăim într-o lumea absurdă. Nu se poate aşa ceva! Acesta este primarul general, care nu este în stare să îşi ia o întâlnire, nu este în stare să discute, nu este în stare să se aşeze la masă cu ceilalţi actori. Cu toţii avem această atribuţie de a gestiona acest oraş, de a încerca împreună să colaborăm şi să găsim soluţii. Este pur şi simplu incredibil ce se întâmplă cu primarul general. Astăzi, realmente, a fugit, a plecat de lângă mine!", a spus Robert Negoiță, la Antena 3.

"Este absolut absurd ce se întâmplă"

"Avem un studiu de trafic făcut de cei mai mari specialişti din România, care ne arată că lipsa pasajelor, pe care noi le avem deja proiectate şi autorizate şi sunt blocate dă către primarul general, au un efect absolut nociv pentru Bucureşti şi pentru bucureşteni. 1,6 tone amprenta de carbon pe oră. Lipsa pasajelor face ca aerul din Bucureşti să fie otrăvit, în fiecare oră, cu 1,6 tone. Nu mai discutăm de milioanele de ore - patru milioane de ore sunt petrecute inutil de fiecare dintre noi în trafic, pentru că nu avem acele pasaje. A venit să ne spună că, vezi Doamne, nu avem PUZ-uri şi că nu ne lasă să le facem din acest motiv. Ei bine, am depus pentru PUZ-uri, de luni de zile. Ele zac pe masa primarului general care nu vrea să semneze aceste PUZ-uri. Este absolut absurd ce se întâmplă, este ilogic! Este anormal ce se întâmplă, astăzi, în Bucureşti!", a mai spus primarul Sectorului 3.

"Niciodată nu am mai întâlnit aşa ceva"

"Niciodată nu am mai întâlnit aşa ceva - o persoană care ocupă o funcţie atât de importantă şi să nu fie capabilă să gestioneze funcţia în care se găseşte În primul an de mandat, am avut două întâlniri - am avut impresia că putem colabora. S-a angajat la nişte lucruri... Evident că nu a respectat nimic, iar după aceea pur şi simplu a refuzat orice fel de interacțiune. Nu este de găsit, nu există! Şi, din interacțiunea cu ceilalţi, înţeleg că acest comportament nu este raportat doar la mine, ci cu nimeni altcineva nu are interacţiune", a declarat Robert Negoiță.

