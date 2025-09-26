€ 5.0772
Data actualizării: 11:42 26 Sep 2025 | Data publicării: 11:36 26 Sep 2025

Nicușor Dan, autodenunț: Sunt artificii pe care noi ne-am obișnuit să le facem, inclusiv eu la primărie
Autor: Andrei Itu

nicusor-dan_65858600 nicusor dan - FOTO: Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan a relatat ce artificii făcea la Primăria Capitalei, în ce mod se mutau banii de la investiții la salarii, astfel încât să iasă bugetul la final de an.

Potrivit propriilor declarații, Nicușor Dan, atunci când era primar al Capitalei, ar fi bugetat investiții despre care știa că nu se vor înfăptui niciodată.

Cum se mută banii de la investiții, care nu se pot realiza, la salarii

În aelași timp, nu ar fi alocat bani la plățile pentru salariile angajaților din primărie, pentru ultimele două luni din an. Mai mult, la rectificarea bugetară, banii s-ar fi mutat de la investiții la salarii, a afirmat președintele Nicușor Dan.

”Sunt artificii pe care noi ne-am obișnuit tot să le facem, inclusiv eu la primărie”

”Sunt artificii pe care noi ne-am obișnuit tot să le facem, inclusiv eu la primărie. Începeam anul fără să am bani pentru salariile pe lunile noiembrie și decembrie, pentru că știam că puneam niște bani la investiții, știind că tocmai pentru că nu aveam capacitate administrativă suficientă, jumătate din investițiile astea nu se făceau. Și atunci făceam o rectificare și duceam banii înapoi”, a spus președintele Nicușor Dan, la Digi 24.

Declarațiile președintelui vin în contextul în care Executivul Bolojan, girat de el, trebuie să se încadreze într-o țintă de deficit bugetar de 8,4% din PIB în anul 2025. Situația este dificilă, deoarece toate cheltuielile guvernului sunt fixe, ce nu pot fi amânate, respectiv salarii, pensii, dobânzi.

Cheltuielile cu investițiile, precum a spus și președintele Nicușor Dan, sunt cheltuieli flexibile, care pot să fie primele sacrificate în situația în care nu există fonduri pentru facturile curente și salariile angajaților.

