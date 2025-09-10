Nicușor Dan a reacționat după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei

Președintele României a reacționat după ce Polonia a doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian.

Polonia a doborât mai multe drone rusești, în noaptea de marți spre miercuri, după încălcarea spațiului său aerian.

„Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez noaptea trecută, că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre și sfidându-ne toate eforturile de a atinge pacea”, a spus Nicușor Dan, pe rețelele sociale.

Nicușor Dan: „Rusia trebuie oprită”

Președintele României a subliniat că incidentul de noaptea trecută evidențiază comportamentul Federației Ruse, pe care l-a catalogat drept „inacceptabil”: „Rusia trebuie oprită și supusă presiunii pentru a se așeza la masa negocierilor. România este în deplină solidaritate cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și, în special, flancul estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, mai sigur”, a mai transmis el.

Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României față de Ucraina și cetățenii săi: „Vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie atacat nemilos în fiecare zi”.

