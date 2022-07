Nicoleta Luciu visa să fie călugăriţă. "La 18 ani îmi imaginam că o să trăiesc într-o mănăstire"

E una din cele mai îndrăgite vedete din România. Rolurile ei din telenovelele românești au propulsat-o direct în preferințele românilor atunci când a venit vorba despre actori, având un talent nativ în ceea ce privește acest domeniu. De-a lungul carierei sale a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani. Însă nimeni nu a știut acest lucru până acum despre Nicoleta Luciu. Vedeta a visat toată adolescență să ajungă într-o mânăstire și să devină călugăriță, însă a renunțat la această dorință, imediat ce a început să muncească și să-și câștige existența.

Actrița a lucrat ca hostess, dar a avut și alte job-uri, ajungând să câștige bani, deși nu a fost deloc ușor la început, spune ea. „La 18 ani îmi imaginam ca o sa fiu într-o mănăstire, călugăriță. Vorbesc serios. Tot liceul asta am visat. Sa devin călugăriță. Dar intre timp am mai făcut niște job-uri pe lângă școală, pentru ca aveam nevoie de bani, nu aveam o viață chiar roz. Când am văzut ca pot face bani ușor, muncind, mie nu mi se părea ca era o muncă. Era o plăcere sa mă duc sa lucrez ca hostess, sampling, împărțeam tot felul de pliante pe la stopuri. Îmi mai luam și câte o înjurătură ca îi deranjam la geam, mai stăteam la câte o gură de metrou, stăteam in curent.”, a declarat Nicoleta Luciu, în urmă cu ceva timp, potrivit wowbiz.

Cu ce problemă de sănătate se confruntă actrița

Nicoleta Luciu a fost diagnosticată cu alopecie, iar pentru a se trata, aceasta a ajuns să ceară ajutorul specialiștilor. În urmă cu ceva timp, pe rețelele de socializare, bruneta a explicat că urmează o procedură săptămânală la o clinică din București, iar costul tratamentului este între 1.000 și 2.000 de euro. "Nu am mai avut așa păr lung și frumos de zece ani. Este rezistent și are luciu. Ultima ședință. Părul și-a dublat volumul după opt luni de tratament. O dată pe săptămână, timp de 40 de minute.", a scris Nicoleta Luciu, pe rețelele de socializare.

Operațiile estetice au transformat-o. Acum seamănă cu mama Antoniei

Vedeta a fost adesea ținta criticilor pe rețelele de socializare din cauza că ar fi exagerat cu retușurile pe care și le-a făcut în zona feței. Fanii au remarcat că Luciu are buze mai pline, pomeții mai proeminenți și niciun rid pe față, aspecte ce s-ar datora injecțiilor cu botox și acid hialuronic. În ultima imagine postată de vedetă, Nicoleta Luciu seamănă extrem de mult cu nimeni alta decât mama Antoniei, Denise Iacobescu (52 de ani), vestită de asemenea pentru înfățișarea ce pare să sfideze timpul. Trăsăturile Nicoletei Luciu seamănă foarte mult cu cele ale lui Denise Iacobescu, buze pline, pomeții ridicați și aceeași privire jucăușă. Până și părul lui Denise Iacobescu este aproape identic cu pletele brunete și ondulate ale Nicoletei.

