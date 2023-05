Nicole Cherry, transformată în Cleopatra Stratan, la Te cunosc de undeva: "Trec de la femeia fatală la un copil. E o discrepanţă foarte mare"

Ajuns deja la a opta gală a sezonului cu numărul 19, transforming show-ul de la Antena 1 vine şi de data aceasta cu o serie de provocări incredibile pentru cele 8 cupluri de artişti. Au simţit-o pe propria lor piele şi Nicole Cherry şi Juno, cărora ruleta le-a propus de această dată să revină un pic în copilărie, şi nu oriunde, ci la vârsta de 3 ani, cu super transformarea în Cleopatra Stratan şi a ei piesă, Ghiţă.

"E momentul meu preferat de la Te cunosc de undeva! Şi totodată singurul travesti de care nu o să îmi pară rău!”, a dezvăluit Juno, la antrenamentele de actorie. Totodată, artistul a mai spus că pentru el, piesa are o semnificaţie cu totul aparte. "Am acasă un video, făcut într-o vacanţă cu părinţii mei, la Castelul Bran. Tata cumpărase de curând o cameră video micuţă, cu care ne-a filmat toată vacanţa şi de care era de-a dreptul fascinat. A făcut şi un intro, pe care a pus chiar piesa asta. Acum, când o aud, chiar acolo mă duc cu gândul şi parcă îmi dă şi o lacrimă. Oricum, piesa în sine are o nostalgie!”, a mărturisit Juno.

"Trec de la femeia fatală la un copil"

Uşor nu îi va fi nici lui Nicole Cherry: "E o discrepanţă foarte mare între personajele de data trecută şi Ghiţă. Trec de la femeia fatală, Shakira, la un copil, dar mă bucur la fel de mult de fiecare personaj pe care ni-l aduce ruleta. Ce-i drept, de data asta sunt mai relaxată!”, a mai spus cântăreaţa.

Cei doi i-au cucerit pe toţi cei prezenţi pe platoul de filmare, încă de când şi-au făcut apariţia pe scena Te cunosc de undeva!: "Pe cuvântul meu dacă am crezut că o să puteţi duce acest personaj fără să faceţi băşcălie sau să îl duceţi în derizoriu!”, le-a mărturisit Pepe, în vreme ce jurata Ozana Barabancea a completat: „Mi-aţi făcut viaţa grea!”.

Prestaţia lor, dar şi momentele celorlalţi concurenţi vor putea fi urmărite sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1. Până atunci însă, cei de acasă îşi pot vota în continuare transformarea favorită din cea de-a şaptea gală pentru Premiul de Popularitate din marea finală pe vot.a1.ro.

După difuzarea galei pe TV, Zarug îi invită pe telespectatori în backstage-ul show-ului ca să urmărească un nou episod exclusiv online Te cunosc de undeva! After Party, pe AntenaPLAY.

