Nicolae Ciucă: Trebuie să recunosc că n-am fost niciodată pregătit să intru în politică, cum de altfel nu sunt nici acum

”Am răspuns la această provocare afirmativ după ce în 2018 - 2019, când am avut onoarea să conduc Armata Română, am afirmat că nu avem nevoie de popularitate pentru că-n Armată nu trebuie să avem această calitate de a fi popular. Acolo, sistemul are reguli, principii și se desfășoară după o serie întreagă de proceduri. Acolo trebuie să ne vedem fiecare de atribuții. Totodată, am spus că cea mai înaltă demnitate și onoare avută a fost de a fi șeful Statului Major al Apărării.

Între timp, a apărut problema pe care o știm cu toții în care am fost subiectul principal ca urmare a jocurilor politice și trebuie să recunosc că n-am fost niciodată pregătit să intru în politică, cum de altfel nu sunt nici acum. Pot spune că nu sunt un politician tipic, sunt așa cum sunt și nici nu vreau să fiu un politician tipic. Când îți spune președintele țării că e nevoie de tine, trebuie să răspunzi unei asemenea solicitări” a spus fostul premier Nicolae Ciucă, la Kanal D, în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Ca premier, spune că și-a servit țara așa cum se cuvine, dar nu regretă că a acceptat să fie premier. Regretă însă că și-a sacrificat timpul alături de părinții săi, care nu au fost prea încântați de intrarea sa în politică. ”Între timp, tata s-a prăpădit. Mama în continuare înțelege că trebuie să fac ceea ce fac acum” a mai spus liderul liberal.

Nicolae Ciucă a mai spus că ”atunci când a fost nevoie, dl. președinte a știut să-și sacrifice profilul politic pentru binele țării”, adăugând, întrebat fiind dacă i-a spus vreodată nu președintelui Klaus Iohannis, că ”atunci când am avut argumente, le-am discutat cu dumnealui”.

