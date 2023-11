Nicolae Ciucă, cel mai mare regret și cea mai mare durere. ”Chiar dacă ne-au lipsit unele sau altele, nu ne-a lipsit fericirea din familie”

”În vacanță, la țară, jucam fotbal în Poiana Târgului. Făceam plimbări cu bicicleta. Am avut o copilărie frumoasă, una peste asta, dincolo de toate limitările, restricțiile, neajunsurile de la acea vreme, copilăria de la țară nu aș da-o pe nimic” a spus președintele Senatului, Nicolae Ciucă, în emisiunea ”La cină”, de la Digi24. ”Chiar dacă ne-au lipsit unele sau altele, nu ne-a lipsit fericirea din familie. De fiecare dată, tata-mi zicea să fac ce vreau eu, dar să nu uit să fiu om în viață. Era o persoană deschisă, volubilă, știa pe toată lumea” își amintește fostul premier.

Îi dau lacrimile când vorbește despre tatăl său, fiind persoana de care-i este cel mai dor. Pierderea sa a fost cel mai greu moment din viață, spune Nicolae Ciucă, care se referă la acest moment spunând: ”când s-a prăpădit tata...”.

Are o soră mai mică, cu patru ani. ”Aveam un rol protector” mai spune liderul liberal Nicolae Ciucă, din copilăria sa. Aflându-se la cină, mărturisește că-i plac sarmalele, supa de roșii, dar și șnițelele și checul, pe care le primea pachet la școala militară.

Regretă că nu a fost alături de fiul său în momentele importante

Președintele PNL mai povestește că-și surprinde mereu soția cu flori. ”Ne plac amândurora și-n casă, și-n curte” a spus Nicolae Ciucă. El a spus că au obiceiul de a cina când ajunge seara acasă, chiar dacă cina poate însemna doar a sta de vorbă și nu neapărat a și mânca.

Are regretul de a nu fi fost lângă fiul său în momentele importante. ”Nu eram acasă când a plecat în clasa I, când a dat examenul de capacitate și la colegiu. Chestiile astea îmi lipsesc. Am căutat să compensez în calitatea timpului de a o petrece împreună. A moștenit de la mine o pasiune, pescuitul” a mai povestit liberalul. Acum este bunic, are două nepoate.

