Neurofeedback, soluția modernă pentru echilibru mental și performanță. Sâmbătă, la DC News TV

Sâmbătă, de la ora 12:00, la DC News TV, emisiunea DRPSY aduce în prim-plan o temă foarte interesantă.

Se va discuta despre neurofeedback, tehnica revoluționară prin care creierul poate fi „antrenat” să funcționeze mai bine.

Raluca Ristea și Ramona A. Dumitru, alături de invitata permanentă, psihoterapeut Ioana Milea, vor explica cum acest tip de terapie poate ajuta în gestionarea stresului, creșterea concentrării și îmbunătățirea stării generale de bine.

Ce este neurofeedback-ul și cum se aplică în practică?

Poate fi o soluție reală pentru anxietate, depresie sau tulburări de atenție?

De ce specialiștii spun că neurofeedback-ul este viitorul în sănătatea mentală?

Răspunsurile, sâmbătă, 12:00, doar la DC News TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News