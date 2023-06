Neptun retrograd în Pești, din 30 iunie. Lista celor mai afectate zodii. "Aduce probleme psihologice, dar și de sănătatea mintală"

În astrologie, Neptun este planeta intuiției, a legăturii cu divinitatea, a descântecului, a nebuniei, a iluziei, a eleganţei, a artei sufletești și a vindecării profunde care începe atunci când ne întrebăm: "Există posibilitatea unei alte căi?", scrie Astrosens.ro.

Neptun guvernează semnul Peștilor. Ce reprezintă? Capacitatea noastră de a transcede realitatea și de a da frâu liber imaginației. Este o planetă indigo, ce ne împinge spre extinderea granițelor.

Vrea să devenim un întreg, odată cu natura. Planeta Neptun este empatică și ne permite să gândim dincolo de noi înșine. Totodată, este și haosul, dizolvarea și credința fără margini.

De obicei, lui Neptun îi place misterul și îi place la nebunie să facă lucrurile să pară tot ceea ce nu sunt. Este precum o iluzie optică. Influența sa aduce în discuție și problemele psihologice, dar și pe cele legate de sănătatea mintală.

De fapt, Neptun e o planetă misterioasă care aduce la suprafață lumi întunecate. În momentul în care retrogradează ne aruncă în iluzie și nu mai știm exact ce să credem.

Neptun retrogradează în fiecare an pentru aproximativ jumătate de an. În 2023, retrogradarea lui nu va mai fi la fel de puternică deoarece îl avem și pe Saturn în același semn, al Peștilor. Neptun vrea haos și iluzii, Saturn vrea organizare și crudul adevăr. Deci am putea spune că efectele nu se vor mai resimți ca până acum. Cu alte cuvinte, vom beneficia de un plus de luciditate.

Care sunt cele mai afectate zodii?

Cei mai afectați vor fi nativii cu marcaj mutabil în astrogramă: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Berbec/Ascendent în Berbec

Pentru Berbeci, retrogradarea lui Neptun va avea un impact puternic. Este posibil să ai niște semnale, așa că fii atent. Poate că anumite semne îți apar și în vis. Ți se pare că trăiești momente de deja vu. Așadar, ai în vedere intuiția ta, dar nu te lăsa captivat de mrejele lui Neptun. Realizează și acceptă prioritățile care s-au schimbat și nu îți fie teamă să renunți la ceea ce nu funcționează.

Taur/Ascendent în Taur

La tine, s-ar putea să observi că oameni apropiați devin mai distanți. Totodată, relațiile tale vor fi puse la încercare. Nu te teme, mai bine petrece mai mult timp retras și gândește-te la ce s-a întâmplat de la începutul anului până acum. Nu te implica prea mult în subiecte care nu țin de tine sau care s-ar rezolva greu.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Poate veni un val de energie în zona de carieră. Dar te vei întreba dacă te afli în locul potrivit. Nu face nimic ieșit de comun, mai ales dacă te sperie puțin schimbarea. De asemenea, s-ar putea ca unele proiecte să se desfășoare mai încet decât te-ai fi așteptat. Încearcă să reții că există un rost pentru toate.

