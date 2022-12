Răspunsul lui Năstase, întrebat ce ar face, acum, în privința Schengen, dacă ar depinde de el

„Aș juca pe roluri”, a spus Adrian Năstase, explicând ulterior: „Diplomația trebuie să continue. Presiunea din partea opiniei publice trebuie să continue. În felul acesta, rănești vânatul, ca să folosesc o formulă de la vânătoare. Îi aduci aminte că exiști și încerci să te ia în seamă. Eu cred că trebuie continuat la nivel diplomatic, nu doar în Austria, presiunea trebuie făcută pe toată linia Uniunii Europene.”

„Trebuie înțelese și interesele care sunt, dar fără să facem compromisuri majore”, a subliniat Adrian Năstase.

„Cred că trebuie făcute anumite corecții, trebuie văzută situația mai mare, trebuie înțeles ce se întâmplă în Europa, în lume, trebuie să jucăm pe tot terenul, nu doar în relația bilaterală cu Austria, este insuficient. Trebuie să facem tot ce putem ca să le creăm probleme, dar nu în mod oficial, nu autoritățile statului, pentru că asta va duce la o problemă diplomatică solidă”, a spus Adrian Năstase, duminică seară, la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii Andreei Sava.

Amintim că secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a spus că Schengen este picătura care a făcut ca paharul frustrării să se verse. Potrivit acestuia, a venit momentul să ne apărăm altfel interesele. „Vreau să vă spun că, pentru mine, ca om care și-a dedicat viața integrării euroatlantice, această izbucnire de mânie și de frustrare din jurul Schengen nu este decât picătura care a făcut să se verse un pahar umplut mai demult. Nu am negociat acum 18 ani atât de multă asimetrie de putere, influență și de putere economică. Nu am negociat niciodată să fim, după 11 ani, după momentul în care trebuia să intrăm automat în Schengen, încă la ușile acestei zone. Tot în 2004, am aplicat pentru aderare la OCDE. Încă nu s-a întâmplat. Am vorbit de aderarea la zona euro, nu avem un plan serios”, a subliniat Mircea Geoană. Declarațiile complete, AICI!

