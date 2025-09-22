Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția a III-a

Dezbaterea își propune să aducă în discuție provocările cu care se confruntă copiii românilor născuți sau crescuți peste hotare, aflați între două lumi și două culturi. Păstrarea legăturii cu limba și valorile românești, în paralel cu integrarea în societatea gazdă, reprezintă una dintre marile mize ale comunităților din diaspora.

În această ediție vor fi abordate teme precum dubla apartenență culturală, psihologia copilului român din diaspora, importanța educației bilingve și responsabilitatea instituțiilor românești în susținerea identității culturale. Participanții vor analiza, de asemenea, cum pot fi transformate aceste provocări într-un avantaj strategic, astfel încât tinerii să devină adevărați ambasadori ai României.

Scopul evenimentului este de a oferi părinților, profesorilor și factorilor de decizie instrumente concrete pentru a sprijini copiii din diaspora în formarea unei identități solide, care să valorifice apartenența la două culturi ca pe o resursă personală și socială.

AGENDA DEZBATERII

Moderator: Tudor CURTIFAN, Jurnalist DC News

13:05-14:50: DEZBATERI – Identitate culturală și rădăcini românești – între provocările prezentului și oportunitățile viitorului pentru copiii din diaspora

SPEAKERI

Dumitriţa ALBU, Deputat, Secretar Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării

Adrian Aurel FLOREA, Consilier în Parlamentul European al Eurodeputatului Eugen Tomac

Sergiu SENCIUC, Președinte PNL Portugalia și Consilier local în Lisabona

Ghizela KANALAS, Medic primar Psihiatrie pediatrică

Cristiana UZUNĂ CARABAȘ, Avocat și Membru al Baroului Madrid

Ștefan-Teodor VIȘINESCU, Masterand în Cancer Genomics în cadrul Queen Mary University of London și Vicepreședinte Comunicare Liga Studenților Români din Străinătate

Marina CECLAN, Lider de echipă pentru inițiative educaționale K-12 în cadrul Consiliului pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din Canada și Coordonator Centrul educațional din cadrul Bisericii Sfânta Maria,

Gatineau Miruna CĂJVĂNEANU, Jurnalist – Italia

Ana-Maria CUCIUREANU, Președinte Asociația Femeilor Românce din Grecia

14:50 – 15:00: CONCLUZII Bogdan BOLOJAN, Redactor-șef Știridiaspora.ro