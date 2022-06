NASA vrea să construiască un reactor nuclear pe Lună. Ce rol ar avea acesta?

Este un pas către planul de instalare a unei surse de energie pe Lună. Acest reactor nuclear ar întreține viața a 30 de familii pentru o perioadă de 10 ani. Trei nume mari din sector au depus deja proiectele preliminare: Lockheed Martin, Westinghouse și IX, potrivit Rai News.

Agenția spațială și Departamentul de Energie speră că reactorul poate produce energia necesară pentru a conduce roverele, pentru a efectua experimente și pentru a ajuta la susținerea vieții. Practic este energia de care ar beneficia viitoarele explorări, în cadrul proiectului Artemis.

”Battelle Energy Alliance, contractor pentru Laboratorul Național Idaho (INL) al Departamentului de Energie al SUA, și NASA au selectat propuneri pentru a proiecta un sistem de alimentare cu fisiune la suprafață pentru aplicații de energie lunară. Proiectul FSP este sponsorizat de NASA în colaborare cu Departamentul de Energie și INL pentru a construi un reactor nuclear electric de 40 de kilowați pe Lună până la sfârșitul deceniului.

