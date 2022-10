NASA a imortalizat „zâmbetul“ Soarelui / foto

Uneori, un zâmbet reprezintă tot ce este nevoie pentru a-ți schimba ziua. Astronomii de la NASA au văzut Soarele radiind un rânjet remarcabil, vesel, într-un spectacol însorit menit să vă aduă zâmbetul pe buze.

Desigur, „zâmbetul” pe care îl vedem aici nu este de fapt un zâmbet real. Ceea ce vedem sunt găurile coronale (petele întunecate), unde exploziile rapide de vânt solar țâșnesc în spațiu, după cum explică NASA.

Say cheese! ????



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31