O ''minge de foc'' misterioasă, observată deasupra Marii Britanii. "A fost incredibil. S-au desprins bucăți mici din ea"

O minge de foc misterioasă a traversat cerul în timpul nopţii deasupra Scoţiei şi Irlandei de Nord, relatează joi dpa. Peste 200 de notificări au fost primite de la persoane care au raportat prezenţa acesteia, transmite Agerpres.

Reţeaua Meteor din Marea Britanie investighează pentru a afla despre ce este vorba

Reţeaua Meteor din Marea Britanie a anunţat că a început să primească notificări în legătură cu o "minge de foc" observată pe cer în timpul nopţii şi că "investighează pentru a stabili dacă obiectul a fost un meteorit sau resturi spaţiale", adăugând că majoritatea rapoartelor provin din Scoţia şi Irlanda de Nord.



Danny Nell, în vârstă de 21 de ani, îşi plimba câinele în Johnstone, la vest de Paisley şi Glasgow, când a văzut mingea de foc.



"Îmi plimbam câinele, era aproape ora 22:00, când am văzut o lumină puternică pe cer şi mi-am scos telefonul şi am filmat", a declarat bărbatul din Glasgow pentru agenţia de presă PA.



"La început m-am gândit că poate fi un foc de artificii pentru că sunt multe partide de fotbal în Scoţia, dar mi-am dat seama rapid că nu era vorba despre asta şi am scos telefonul să văd dacă pot să surprind momentul", a adăugat el.

Astronom: A fost incredibil. S-au desprins bucăți mici





Steve Owens, astronom şi comunicator ştiinţific la Glasgow Science Centre, a afirmat că a văzut "mingea de foc" în timp ce trecea deasupra Scoţiei miercuri seara.



"A fost incredibil. Stăteam în camera de zi exact la ora 22:00 noaptea trecută şi am văzut pe fereastră, spre sud, această minge de foc luminoasă, acest meteorit care străbătea cerul şi mi-am dat seama că a fost ceva special. Nu era perfect vizibil. Am putut vedea că se fragmentează, s-au desprins bucăţi mici din el", a spus Steve Owens, adăugând că este posibil ca obiectul să fi aterizat, însă este "foarte puţin probabil" să fi aterizat în Scoţia.

A fost descoperită clona planetei Jupiter. Nu e departe de noi!

Cercetătorii au reușit să detecteze planeta după ce au urmărit o variație aproape imperceptibilă din mișcarea stelei prin spațiul cosmic, scrie Space. Deși până acum au fost găsite peste 5.000 de planete extrasolare, doar trei au fost descoperite folosind tehnica numită astrometrie, utilizată în acest caz.

Astronomii au calculat că planeta GJ 896AB, aflată la circa 20 de ani lumină de Pământ, are aproximativ dublul masei lui Jupiter și orbitează steaua ei la fiecare 284 de zile. Distanța sa față de stea este puțin mai mică decât distanța lui Venus față de Soare. Cât despre orbita planetei, aceasta este înclinată cu aproximativ 148 de grade față de orbitele celor două stele. ”Aceasta înseamnă că planeta se mișcă în jurul stelei principale în direcția opusă stelei secundare”, a declarat Gisela Ortiz-León, de la Universitatea Națională Autonomă din Mexic. ”Este pentru prima dată când o astfel de structură dinamică a fost observată pe o planetă asociată unui sistem binar”, a adăugat Ortiz-León.De altfel, doar 4% dintre exoplanetele descoperite până acum fac parte dintr-un astfel de sistem. Vezi mai mult AICI.

