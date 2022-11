Guns N' Roses a lansat o ediţie 2022 a piesei "November Rain"

Guns N' Roses continuă să creeze hype înainte de ceea ce pare a fi pregătirea unui nou material discografic şi ne oferă deocamdată o reeditare a unuia dintre marile sale hituri, "November Rain". Pe 3 noiembrie trupa a lansat pe canalul oficial YouTube ediţia 2022 a piesei "November Rain".

"November Rain" este un single de pe al treilea album de studio Guns N' Roses, "Use Your Illusion I", din 1994. Versurile au fost scrise de către Axl Rose, iar melodia avea să devină o baladă evergreen care a însoţit milioane de miri la dansul lor de nuntă. Piesa are multiple versiuni, de la cea radio edit, de 4:43 minute, la cea de pe album, de 8:57 minute. Slash a declarat în autobiografia sa că există chiar şi o versiune de 18 minute a lui "November Rain", înregistrată în 1986.

A luat naştere printr-o colaborare cu chitaristul Manny Charlton de la Nazareth. Single-ul a fost subiect de dispută în cadrul grupului, care s-a opus la crearea unei balade simfonice, preferând piesele rock pure. Solo-ul lui Slash a fost (ca şi multe altele) dezvoltat ca o improvizaţie, el fiind împotriva piesei. Ei bine iată-ne în 2022, cu o ediţie şi mai simfonică şi orchestrală, mai încărcată de patos şi emoţie. Melodia include o orchestră de 50 de instrumente.

Orchestră reală

Noua versiune serveşte ca single promoţional pentru noul box set "Use Your Illusion I+II", care va debuta pe 11 noiembrie. Veţi găsi în această megacolecţie nu mai puţin de 63 de melodii nemaiauzite până acum. Steven Wilson, un nume mare din zona rock-ului progresiv este cel care a remixat acest track, adăugând orchestraţia. Ce e diferit acum? În loc de sample-uri cu orchestraţie există o orchestră reală, proaspătă, scrie NME.

Videoclipul piesei originale are aproape 2 miliarde de vizualizări şi spne povestea unui rock star neînţeles şi a iubitei sale care se sinucide. Pe atunci iubita reală a lui Axl juca acest rol în clip (Stephanie Seymour). În plină pandemie, Guns N' Roses a lansat o serie de single-uri noi, de la "Absurd" la "Hard Skool", iar Axl şi Slash au oferit, în mod repetat, indicii despre un nou album.

Începuturi cu probleme

Acum 31 ani Guns N’Roses semna primul mare contract cu Geffen Records, valoare acestuia fiind estimată la 250.000 $. Deşi mulţi au speculat că Geffen nu-şi va recupera nici măcar avansul de 37.000 $, trupa avea să ajungă una din cele mai mari din lume. Conform celor scrise în propriul memoir, chitaristul Slash şi-a cheltuit partea sa de bani, în momentul doi, pe heroină. Nici ceilalţi membrii ai trupei, Axl Rose, chitaristul Izzy Stradlin, basistul Duff McKagan sau toboşarul Stephen Adler n-au investit banii mai înţelept. Niciunul din membrii Guns N’Roses nu avea unde să locuiască, până când un reprezentant al casei de discuri nu le-a procurat un mic apartament în Fountain Avenue, California.

Şansa a făcut ca impresarul englez Alan Niven, care lucrase cu Great White şi Motley Crue, în ciuda sfaturilor descurajatoare ale apropiaţilor, să creadă în Guns N’Roses şi să-şi asume riscul, potrivit rock-on.ro. Niven a conştientizat potenţialul trupei, autenticitatea foarte rock and roll a sound-ului şi chimia care exista între membri acesteia. "Primii care mi-au atras atenţia n-au fost Axl şi Slash. Ci Duff şi Izzy Stradlin", povesteşte Niven. "Duff era un punkist care ţinea la intergritatea sa muzicală. Izzy avea un stil ca nimeni altul. Amandoi aveau un foarte particular limbaj al trupului pe scenă şi un anumit tip de comunicare între ei. A trebuit să treacă ceva vreme, timp în care le-am ascultat înregistrările demo, să-mi dau seama ce mare chitarist este Slash şi cât de extraordinar este Axl Rose". Acesta a continuat: "Percepţia mea a fost că, dacă reuşesc să-i ţin impreună, dacă pot găsi echilibru între pragmatism şi spontaneitate, pot avea o foarte bună trupă underground. Aşa c-am devenit impresarul lor"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News