Mutări de trupe înainte de alegeri. Singurul senator PSD de Alba a trecut la AUR. Spune că zeci de membri îl urmează

Singurul senator PSD de Alba, Călin Gheorghe Matieş, a anunţat vineri că se alătură Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), partid din partea căruia va candida la alegerile locale din 2024 la Primăria municipiului Alba Iulia, conform Agerpres.



Călin Gheorghe Matieş a făcut anunţul în cadrul unei conferinţe de presă, la care au asistat şi câteva zeci de persoane, care au susţinut că au fost membri ai PSD şi că îl urmează pe senator la AUR.



"Decizia a fost joi seara de a trece efectiv la AUR. Până atunci, nu am avut nicio decizie. Am tot discutat", a declarat Călin Gheorghe Matieş.

Vrea să candideze la primărie



Senatorul a precizat că a fost contactat de liderul AUR, George Simion, în urmă cu două luni. Am avut doar o discuţie (la vremea respectivă - n.r.), a spus Matieş. Întrebat dacă va candida la primărie din parte AUR, Matieş a răspuns că discuţia a fost să se meargă "în continuare" cu proiectul acesta.



Senatorul a amintit că şi-a asumat în urmă cu un an candidatura la Primăria Alba Iulia, cu acceptul liderului PSD, Marcel Ciolacu, dar că nu ar mai fi susținut de partid în acest sens. I s-a oferit, în schimb, un loc pentru Camera Deputaților. "Am avut de ales între a rămâne cu organizaţia (PSD Alba Iulia - n.r.) şi a accepta postul de deputat, de la PSD. (...) De aceea, astăzi, eu am luat hotărârea de a mă afilia cu AUR", a arătat Matieş.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News