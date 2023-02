Munca forțată și munca depusă de copii în UE. Euparlamentarul Motreanu: Nu am primit un răspuns la întrebarea noastră 

Într-o postare pe pagina sa de social media, europarlamentarul Dan Motreanu ridică problema sensibilă referitoare la munca prestată de copii în diferite lanțuri de aprovizionare din Uniunea Europeană, semnalând în același timp că acesta nu a primit încă ”un răspuns la întrebarea referitoare la procentul cu care munca forțată și munca depusă de copii au fost reduse în lanțurile de aprovizionare ale UE începând din 2015”.

”Împreună cu mai mulți colegi europarlamentari, am adresat Comisiei Europene o întrebare referitoare la reducerea muncii forțate și a muncii copiilor în lanțurile de aprovizionare din UE. Angajamentul UE este de a elimina aceste forme de exploatare și de a elimina munca depusă de copii în toate formele sale până în 2025.



Abordarea Comisiei Europene nu include o foaie de parcurs, se menționează în răspunsul oferit de comisarul european pentru Locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit.



UE abordează ”cauzele profunde ale muncii copiilor” prin cooperarea pentru dezvoltare, programe geografice/tematice, o mai bună punere în aplicare a capitolelor privind comerțul și dezvoltarea durabilă din acordurile de liber schimb și din sistemul generalizat de preferințe. În cadrul acestora, partenerii se angajează să ratifice și să pună în aplicare în mod eficace convențiile fundamentale în domeniul muncii, inclusiv cele privind munca depusă de copii.



Sunt menționate o serie de acțiuni întreprinse de Comisia Europeană:

« comunicarea privind munca decentă;

« o propunere de directivă privind diligența necesară a întreprinderilor în materie de durabilitate;

« un angajament din cadrul Strategiei privind drepturile copilului de a face ca lanțurile de aprovizionare din UE să elimine munca despusă de copii;

« noua Acțiune globală pentru eliminarea muncii copiilor;

« o propunere de regulament de interzicere a introducerii pe piața UE a produselor fabricate prin muncă forțată, inclusiv prin munca forțată a copiilor.



În SUA, Departamentul Muncii păstrează o listă a bunurilor și a țărilor de origine ale acestora despre care are motive să creadă că sunt produse prin muncă a copiilor sau prin muncă forțată. Nu există planuri actuale de a publica un raport similar cu cel al Departamentului Muncii al Statelor Unite ale Americii, se menționează în răspuns. Propunerea de regulament de interzicere a produselor obținute prin muncă forțată pe piața UE prevede crearea unei baze de date cu domeniile de risc și produsele care au legătură cu munca forțată, inclusiv munca forțată a copiilor.



Pe de altă parte, nu am primit un răspuns la întrebarea noastră referitoare la procentul cu care munca forțată și munca depusă de copii au fost reduse în lanțurile de aprovizionare ale UE începând din 2015”, a scris eurodeputatul Dan Motreanu.

