Mugur Mihăescu, despre soție și fiică. Cine sunt Rodica și Ivona. "Gata, eu mă mut la mama! Omul e supus greșelii"

Mugur Mihăescu este unul dintre cei mai cunoscuți actori din România și dacă multă lume îi cunoaște viața profesională, pe cea personală a ținut-o departe de ochii curioșilor.

Invitat în emisiunea "40 de întrebări" cu Denise Rifai, actorul a oferit detalii neștiute despre soția sa, Rodica, și fata lor, Ivona.

Rodica a devenit soția lui Mugur Mihăescu în urmă cu 25 de ani și este de profesie profesoară de informatică. Actorul și soția lui, Rodica, se cunosc din perioada liceului, au fost colegi de facultate și au devenit un cuplu după ce au finalizat studiile.

Cei doi au împreună o fată, în vârstă de 23 de ani, pe nume Ivona.

Mugur Mihăescu, despre soția sa

Mugur Mihăescu a dat de înțeles că, din cauza carierei de actor, nu a fost cel mai fidel soț și se consideră un norocos pentru că soția i-a oferit toată libertatea din lume.

"Sunt un soț acceptabil. Soția mea mi-a dat atâta libertate, nici celibatarii nu au avut atâta libertate ca mine. Nu am fost niciodată separat de soția mea. Eu cu nevastă-mea nu am stat niciodată despărțiți. E adevărat că s-a întâmplat să nu ne vedem un timp, pentru că stăteam foarte mult în turneu plecat. O perioadă ea a stat la Craiova. Dar, niciodată, nu s-a pus problema gen: gata, eu mă mut la mama! În viață însă, omul e supus greșelii. Eu am carieră de artist, nu sunt vreun sfânt. E normal ca mintea lumii să facă scenarii, dar viața mea personală e privată. Până acum mi-a ieșit", a declarat Mugur Mihăescu.

Cine este fiica lui Mugur Mihăescu și cu ce se ocupă

Ivona, fata lui Mugur Mihăescu, nu și-a urmat tatăl în carieră.

Tânăra a absolvit Administrarea Afacerilor la Universitatea Bath din Somerset și lucrează într-o agenție de turism din Londra.

Cum Ivona a împlinit 23 de ani, Mugur Mihăescu se gândește și la posibilitatea de a deveni socru.

"Mie mi-ar plăcea un ginere ca mine, care să știe să joace între extreme, ca mine. Eu sunt geamăn, niciodată nu am căzut în extreme, doar am jonglat cu ele. Dacă își găsește un nebun ca ta-su, felicitări! La ora actuală s-ar putea să fie ambele variante în joc", a mai spus el.

