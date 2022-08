Motocicletă cu ataş, care a avut ultimul ITP în 1999, readusă la viaţă. A fost ţinută în condiţii perfecte - Foto

"Ultima inspecție tehnică periodică a acestei motociclete cu ataș a fost valabilă până la data de 03.09.1999… Așa a început să ne relateze Sebastian Hârbu, colegul nostru de la RAR Bacău, povestea impresionantă a acestui vehicul care a fost adus ieri în reprezentanță.

Adevărul trist este că proprietarul acestei I.J. Planeta 5 a încetat din viață în urma unui accident greu de înțeles, cazând pur și simplu în mers de pe ea acum 24 de ani. Motocicleta a rămas intactă, iar cel mai bun prieten al său vrea acum să o repună în circulație, după ce a ținut-o într-o stare perfectă de conservare timp de zeci de ani. În fotografii putem vedea documentele din acele vremuri, încremenite în timp", au scris cei de la RAR pe Facebook.

Motocicletă modificată, picată la RAR: Avem oarecare indicii că nu asta a fost viziunea inginerilor japonezi

Inspectorii RAR au fost nevoiţi să nu mai acorde ITP unei motociclete modificate.

"Ce avem noi aici?! O motocicletă pare că a avut ceva de ascuns…



În schimb, colegii noștri de la RAR Vaslui nu i-au ascuns proprietarului motocicletei că vehiculul a fost respins la verificarea pentru redobândirea certificatului de înmatriculare reținut în trafic din motive evidente.

Avem oarecare indicii că nu aceasta a fost viziunea inginerilor japonezi care au gândit evacuarea acestui model de motocicletă.

Totuși, pentru că ne-ați întrebat, vorbim despre modificări neomologate aduse sistemului de evacuare și amortizare a zgomotului. Suplimentar, ce nu se vede în fotografii, neconformități la sistemul de iluminare și semnalizare", au transmis cei de la RAR pe Facebook.

Decapotabilă românească la RAR Griviţa

"“Decapotabilă” românească la RAR Grivița: Aro 10. O astfel de mașină atrage cu siguranță multe priviri în sezonul estival, în ciuda faptului că a fost fabricată în urmă cu 40 de ani și are un motor de 1.3L. Proprietarul mașinii a văzut de la bordul ei multe peisaje din România, Bulgaria, Grecia, Macedonia sau Albania", transmite Registrul Auto Român pe Facebook. .

Daniel Giulescu, proprietarul acestui ARO, a vorbit despre maşină într-un interviu pentru autotestmagazin.ro.

"Al meu este din 1982 și l-am găsit pe un site acum patru ani, într-un sat din Caraș-Severin. Era într-o stare medie, dar într-un an l-am desfăcut și am refăcut tot: motor, caroserie, transmisie și prelată. Am făcut totul după ideile mele, dar am mai găsit oameni care au lucrat în uzină și mi-am dat seama că mai avem profesioniști. Aro era considerată o mașină care se strica la câteva sute de kilometri. Ea nu a fost proiectată pentru drumuri lungi, pentru autostrăzi. Eu am parcurs 860 de kilometri într-o zi cu ea”, povestește Daniel Giulescu.

Această mașină este deja a patra pe care tânărul de 36 de ani o salvează de la dispariție. A mai avut un Aro 24, un alt model 10 cu care a mers în Thasos, dar și o camionetă Aro, cu care s-a plimbat până în Elveția și în regiunea Corsica. Le-a vândut pentru ca legenda să poată merge mai departe și, în plus, întreținerea tuturor autovehiculelor era mai costisitoare decât poate părea din exterior.

"Am un stoc de piese pentru următorii 20 de ani, nu folosesc piese de calitate slabă. Suntem un grup de prieteni și i-am convins să-și cumpere mașini fabricate la Colibași și Câmpulung, iar eu m-am ocupat de mașinile lor. Unele piese depășesc bugetul unui om chiar și pentru un an întreg. Întreținerea este costisitoare, nu se mai fabrică piese pentru Aro, iar noi încercăm să găsim variante adaptate. Pe unde mă duc, cumpăr mereu câteva piese”, spune cu ușor regret tânărul. VEZI AICI MAI MULTE

