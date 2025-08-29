Data actualizării: | Data publicării:

Motivul pentru care Ursula von der Leyen vine la Constanța. Bogdan Chirieac: N-are nevoie de sprijinul României, cum am putea crede

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat de ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita România.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va ajunge în Constanța luni, 1 septembrie. Aceasta se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, și cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

Vizita sa are loc într-un context complex, marcat de discuții privind securitatea europeană și rolul României în cadrul Uniunii, a explicat Bogdan Chirieac.

„Problema nu e că-ți pui securitatea națională în mâinile Uniunii Europene. Îți pui securitatea națională în mâinile tale, în primul rând, dar și în ale unor parteneri occidentali care sunt interesați de așa ceva. Donald Trump este, în mod evident, tot mai puțin interesat de securitatea Europei. Europa încearcă să-și ia situația în propriile mâini. Datorită acestui fapt sunt alocate sute - poate mii de miliarde de euro - pentru înarmare. Iar Ursula von der Leyen n-are nevoie de sprijinul României, cum am putea crede. De câte ori a ridicat probleme România la Bruxelles?! 'Nu votăm bugetul, că nu mi-ați dat destul. Nu!'”, a punctat analistul politic, într-o intervenție în direct la Realitatea Plus.

România și interesele de la Marea Neagră

România are un rol strategic esențial în regiune, mai subliniază Chirieac, iar vizita Ursulei von der Leyen reflectă importanța acestui context geostrategic. Analistul politic a adăugat că relația cu Statele Unite ale Americii rămâne crucială pentru securitatea țării noastre.

În mod real, doamna von der Leyen, nemțoaică, își dă seama de importanța geostrategică copleșitoare a Mării Negre. Și ceea ce înseamnă Constanța pentru flancul estic al UE și al NATO. Va vizita baza de la 'Mihail Kogălniceanu'.

Constanța este al șaptelea cel mai mare port din UE. Șantierul Naval Mangalia este al treilea cel mai mare șantier naval din Europa, construit de tovarășul Nicolae Ceaușescu și băgat în faliment de deștepții din ziua de astăzi. Dar infrastructura există acolo! Din toate punctele de vedere.

Zona cu gurile Dunării, care este vizată direct de Federația Rusă. Am văzut cu toții nava ucraineană scufundată. România face ce trebuie aici: se bazează și pe Uniunea Europeană.

Nu noi trebuie să-nchidem ușa americanilor - sub nicio formă! Americanii, din cauza alegerilor și a anulării acestora, faptul că nu s-a explicat destul, prin alegerea lui Nicușor Dan, sunt reticenți față de România. Am fost scoși din Visa Waiver. Și ce să facem, atunci?! Să așteptăm să ne apere rușii?!”, a mai spus Bogdan Chirieac.

Citește și: Ursula von der Leyen pune presiune pe Putin, după o discuție cu Trump

acest articol reprezintă o opinie
Cele mai noi știri
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

