EXCLUSIV  Moșteanu îi răspunde lui Chirieac: De unde bani pentru ca românii să facă patru luni armata

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a venit cu clarificări, pentru  DCNews, despre urgentarea demersurilor pentru Legea care include o sesiune de pregătire de 4 luni după care să poți deveni rezervist în Armata Română.

Potrivit România TV, există mai multe mesaje ale celor de la USR în care Ionuț Moșteanu, ministru al Apărării, spune că a urgentat demersurile pentru avizarea legii Apărării Naționale și a legii pregătirii populației pentru Apărare. Una dintre aceste schimbări presupune posibilitatea ca persoanele care doresc să poată participa la sesiuni de pregătire de 4 luni după care să devină rezerviști în Armata Română. Prin urmare, se vorbește despre un lucru voluntar, nu despre o obligativitate.

"De unde sunt bani pentru așa ceva?"

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect, având și o întrebare cheie: "De unde sunt bani pentru așa ceva? Ca să pregătești militari 4 luni de zile și apoi să-i treci în rezervă, să pregătești zeci de mii de oameni 4 luni de zile costă bani. Dar să-i pregătești! Nu cum se făcea Armata pe vremea mea: 9 luni în Armată și pregătire am făcut 1 lună cu totul. În rest am pierdut vremea". Vezi detalii aici!

Răspunsul ministrului Moșteanu

Contactat de DC News, Ionuț Moșteanu a răspuns că este prea devreme să se discute despre buget, lucru luat în considerare doar dacă se promulgă legea până la final de an: "O să trimitem legea către Parlament în septembrie. Dacă se promulgă până la final de an, o luăm în calcul la buget. E prea devreme să discutăm acum de buget".

Septembrie este peste câteva zile, ceea ce confirmă urgentarea legii, conform informațiilor citate mai sus. Ce ne spune ministrul, cu alte cuvinte, este că va include pregătirea rezerviștilor în bugetul pe anul viitor. 

