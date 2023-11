Monica Tatoiu are o pensie foarte mare, dar nu vrea să-și ajute fiul. Îl trimite la bancă să-și facă un credit

Monica Tatoiu nu s-a ferit de la a recunoaște faptul că este milionară. Pe vremuri, vedeta s-a bucurat de un salariu colosal, cum în România este rar întâlnit, lucru care îi asigură astăzi un trai mai mult decât decent, cu o pensie lunară uriașă.

„Da (n.r este milionară). Să știi că totul are un cost. Copilul meu a crescut cu cei doi șoferi ai mei și cu femeia de serviciu, îmi reproșează asta și multe dintre defectele lui sunt pentru că eu nu am avut timp de el. Știi cum e să faci naveta la New Delhi săptămânal? Dar, pe lângă banii mei, care sunt toți în România, dorm liniștită noaptea, nu am făcut șmecherii, am și o pensie de 22.000 de lei. Eu sunt foarte deșteaptă și modestă și am putut să devin bogată fără să fur. Un mesaj pentru tineri: Nu trebuie neapărat să furi, ca să devii bogat și nu toți bogații sunt toxici, cum zice fata lui Mask, că trebuie toți împușcați.”, a declarat Monia Tatoi, în cadrul unui podcast.

De ce nu vrea să-și ajute fiul și îl trimite la bancă? Aflați pe Spectacola.ro - https://www.spectacola.ro/monica-tatoiu-are-pensie-de-22-000-de-lei-dar-refuza-sa-si-ajute-fiul-financiar-sa-si-ia-un-imprumut-de-la-banca_34545.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News