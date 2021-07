Monica Anghel, în costum de baie la -110 grade. Cum a SLĂBIT 30 kg în 10 luni, DIETĂ miraculoasă

Monica Anghel le-a împărtășit fanilor o filmare inedită. Artista s-a supus unei proceduri corporale extreme: a stat timp de 1 minut la -110 grade.

Monica Anghel este extrem de deschisă atunci când vine vorba de proceduri corporale. După ce a reușit să slăbească un număr considerabil de kilograme și să arate precum o adolescentă, vedeta continuă să se mențină în formă și să aibă grijp de sănătatea ei.

Aflată în vacanță, la Băile Govora, din județul Vâlcea, Monica Anghel s-a filmat îmbrăcată în costum de baie, nemachiată, în timp ce stă în apă la -110 grade. Procedura se numește criosaună și presupune expunerea corpului la temperaturi extrem de scăzute, pentru întinerire, potrivit Spectacola.ro

"Deja simt că îngheț"

"Acum sunt la criosaună. Trebuie să mă mișc în timpul ăsta pentru că dacă nu mă mișc, deger. Nu o să stau mai mult de un minut. Temperatura ajunge la -110 grade. Deja simt că îngheț. Mai am 10 secunde? Aa… e chiar OK. Am în picioare niște botoșei de lână să nu-mi înghețe tălpicile", a spus Monica Anghel pe Instagram.

Cum a slăbit Monica Anghel, 30 kg în 10 luni. DIETĂ miraculoasă

Artista uimit pe toată lumea, în urmă cu 2 ani, când a reușit să slăbească 30 de kilograme, cu o dietă disociată. Cârcotașii au spus că ar fi suferit o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului, însă artista neagă acest lucru și „dă vina„ pe alimentația corectă pentru reușita sa.

Vedeta a dezvăluit cum și-a menținut greutatea în cei doi ani și cum arată viața ei după ce și-a schimbat de viață.

„Dimineața, la prima oră, mănânc o omletă cu semințe de chia, fără prea mult ulei. Pe la 10:00 mănânc 10-15 migdale sau nuci. La 12:00 servesc o ciorbiță de legume, dar fără pâine. A fost alegerea mea să renunț la pâine. Sunt multe mese, e totul foarte sănătos”, a explicat Monica Anghel.

"Din păcate, nu am mai făcut sport"

"Am grijă ce mănânc, cât mănânc, să am trei mese principale și trei gustări. Eu așa am reușit să slăbesc. (…) Sunt momente când vrei să bei un pahar de vin sau bere. Dacă bei o bere, nu mai bei a doua, a treia, a cincea zi…Din păcate, nu am mai făcut sport, să merg la sală, dar încerc să-mi fac programul în așa fel încât să-l târăsc și pe Aviv (n.r. – fiul artistei) după mine și măcar să facem 10.000 de pași pe zi. Am grijă ce mănânc, cu mici excepții, mici derapaje", a dezvăluit Monica Anghel, la Antena 1.