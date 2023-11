Momentul în care o rachetă SCALP-EG lovește o corvetă rusească în Crimeea / video

Forțele ucrainene au reușit din nou să lovească în Peninsula Crimeea, în apropiere de Podul Kerci, acolo unde o rachetă SCALP-EG, echivalentul francez al Storm Shadow, a avariat puternic o corvetă a flotei ruse din Marea Neagră, conform KyivPost.

„În seara zilei de 4 noiembrie, Forțele Armate ale Ucrainei [AFU] au desfășurat lovituri cu succes asupra infrastructurii maritime și portuare a șantierului naval Zaliv din Kerciul ocupat temporar”, se arată pe canalul de Telegram al Centrului pentru Comunicații Strategice ale Forțelor Armate din Ucraina.

Comandantul Forțelor Aeriene Ucrainene, Mykola Oleschuk, a scris pe Telegram că în șantierul naval era „staționată una dintre cele mai moderne nave ale Marinei Ruse” – o navă capabilă să transporte rachete supersonice puternice Kalibr.

Oleshchuk a sugerat că AFU a folosit rachete de croazieră SCALP (versiunea franceză a rachetelor britanice Storm Shadow), care au fost lansate de la aeronave militare ucrainene.

The arrival of the SCALP/Storm Shadow missile on the ruzzian corvette “Askold” in Kerch, Crimea???????? pic.twitter.com/zL0HjLdmdp