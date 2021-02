Mugur Ciuvică a "dispărut" din emisiunea ”Miercurea Neagră” de la DC NEWS. Ciuvică purta un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac despre cenzura rețelelor sociale atunci când Mugur Ciuvă a dispărut pe neașteptate din cadru. "O secundă dispar", a spus acesta înainte de a pleca. Surprins, Bogdan Chirieac a intervenit: "Poftim, l-am pus jos pe domnul Ciuvică. Ați văzut cum a dispărut. Motivul pentru care a plecat este că nu avut argumente la ce se întâmplă în acest moment".

După câteva secunde Mugur Ciuvică a revenit în fața monitorului și a explicat ce s-a întâmplat. "Cei de la radio nu au văzut, dar cei de la TV au văzut. Am dispărut puțin. Nu s-a întâmplat nimic grav, nu e un atac al progresiștilor, pur și simplu am dat cu piciorul în cablu și s-a desprins și îmi arăta că scade bateria. Am băgat cablul.", a explicat Ciuvică, spre amuzamentul amândurora.