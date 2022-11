Misha, fosta soție a lui Connect-R: Niciodată nu am cheltuit banii vreunui bărbat

"La bani eu nu prea sunt chibzuită, adică eu ori am ori nu am deloc. De obicei, dacă am bani îmi fac toate poftele, dacă nu am bani, nu. Mă refer la faptul că am bani și îi sparg pe tot ce vreau. Și îmi fac toate poftele și după aceea, aia e, stau și rabd, până vin următorii. Dar, sinceră să fiu, în ultima perioadă, de când s-au scumpit toate chestiile și de când e nebunia asta, m-am mai ponderat din punctul ăsta de vedere. Adică am început să fiu cât de cât chibzuită cu banii.

În general, recunosc, îmi place să cheltui banii pe haine. Să știi că dau bani foarte mulți și pe cărți, îmi place foarte mult să citesc! Îmi plac foarte mult cărțile ce țin de spiritualitate, de toate lucrurile ce țin de terapii alternative. Cărți de dezvoltare personală, dar totodată și beletristică și așa mai departe. În principiu pe aceste lucruri cheltui banii, pe haine, pe cărți și îmi place foarte mult să călătoresc!",a spus Misha pentru ciao.ro.

"Nu am fost certată niciodată de un bărbat că sunt cheltuitoare. Sunt cheltuitoare pe banii mei sau cu banii mei, dar niciodată nu am cheltuit banii vreunui bărbat. Nu am fost genul de femeie care să zică "vreau pantofii ăia" sau "vreau geanta aia" sau “du-mă în vacanță”. Exclus! Niciodată! Dacă mi s-a oferit un cadou, da, dar să cer eu, niciodată nu s-a întâmplat lucrul asta!", a mai spus artista.

Ce nume va purta copilul lui Theo Rose: Îmi place foarte mult

Theo Rose a spus, la un moment dat, că mereu a știut faptul că va avea un băiețel pe care îl va chema Mario.

”Am zis de multe ori că, dacă o să am un băiat, o să-l cheme Mario. Îmi place foarte mult. La fată încă nu știu, am multe variante. M-am gândit la Natalia o perioadă bună de timp, îmi place foarte mult”, a spus Theo Rose pe Instagram.

Theo Rose și Anghel Damian, la un pas de despărțire, după anunțarea sarcinii? "Sunt probleme multe în acestă relație"

Theo Rose formează un cuplu cu Anghel Damian, după despărțrea de fostul ei iubit, Alex, iar relația lor pare să fi evoluat rapid. Cei doi așteaptă, acum, un copil, însă ar exista dubii legate de viitorul celor doi împreună.

"Theo e foarte frumoasă, talentată, superbă, bună la suflet, o persoană extraordinară. El (n.r. Anghel Damian) este foarte independent, vrea să-și construiască o carieră și va reuși. Știi cum este relația asta? Exact cum a fost cea dintre Andreea Bălan și George Burcea, cam așa. Este o relație în care ne atragem, ne iubim la nebunie, suntem foarte buni unii cu alții pe moment. Întrebarea este cum va supraviețui această relație. Problema este că avem această chimie fizică, se nasc copii, ne iubim, dar ne potrivim sau nu? La toate socotelile de compatibilitate sunt probleme multe în acestă relație.

Să sperăm că ei au înțelepciunea să treacă peste problemele care sunt și să facă o relație solidă, ceea ce nu va fi ușor deloc, pentru că ei nu sunt nici suflete pereche, nu sunt nici cea mai compatibilă relație, dimpotrivă, sunt două persoane care în timp au probleme serioase de comunicare. Însă nu putem să le dorim decât tot binele din lume", a spus Carmen Harra, în cadrul unei emisiuni TV, scrie ciao.ro. Citește mai departe>>

