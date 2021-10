Mirela Vaida, schimbare radicală: Doamne, ce se întâmplă cu mine? Nu sunt pregătită!

Mirela Vaida a publicat pe rețelele de socializare două fotografii prin care le-a explicat fanilor săi care este motivul pentru care s-a schimbat. Mai exact, prezentatoarea Acces Direct a dezvăluit că a renunțat la rujul roșu și la bucle pentru că s-a "cumințit", iar asta vine în contextul în care va împlini 40 de ani.

"Vaaai!! Cum?? Nu-mi mai tapez eu părul? Nu-mi mai fac eu bucle de cucoană? Dar nu-mi mai dau eu ruj roșu mat cu depășire de contur? Doamne, ce se întâmplă cu mine? Nimic.. bat înspre 40 și cred că m-am cam liniștit... Ce triiist! Nu sunt pregătită!", a scris Mirela Vaida pe pagina de Instagram, alături de două fotografii cu ea.

Val de mesaje pentru Mirela Vaida: "De acum începe viața!"

- "Wow, doamna Mirela Vaida, sunteți cea mai adorabilaă doamnă din lume. Îmi place foarte mult părul dumneavoastră și îmi place foarte mult aveți o ținută foarte superbă wow"

- "Arăți mult mai tânără! Buclele, rujul roșu și cerceii mari te ascundeau cu totul pe tine așa cum ești"

- "Te înțeleg perfect. Când am împlinit 40 m-am panicat. Acum am aproape 48 și nu i-aș schimba pentru nimic în lume. E doar o cifră, draga mea"

- "Sunteți cea mai superbă prezentatoare și îmi place foarte mult cum vorbiți și cum vă îmbrăcați și aveți un corp foarte frumos. Vă apreciez foarte mult pentru ceea ce faceți în continuare și nimeni nu vă mai întrece la frumusețea pe care o aveți"

- "Ești frumoasă oricum. Frumusețea vine din interior și din armonia din familie. Tu ai o familie atât de frumoasă... trei copii absolut superbi și toate astea îți dau strălucirea din privire și un chip care nu mai are nevoie de ajustări"

- "Vaaaii, cum așa?! De acum începe viața!"

- "Eu fac 40 în ianuarie, aceleași sentimente mă încearcă și pe mine"

- "Vârsta trebuie tot timpul să fie doar un număr..."

- "Tu oricum câteodată te îmbraci ca o babă, fără supărare"

Mirela Vaida, anunț despre al patrulea copil: Am şi ales nume pentru fetiţa noastră. Râdeau colegii de mine, îmi spuneau să nu-mi mai iau vacanţe

Mirela și Alexadru Vaida se cunosc și formează o relație de 16 ani, iar în urmă cu 12 ani și-au unit destinele pentru totdeauna și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună trei copii, o fetiță și doi băieți.

Într-un interviu recent, Mirela Vaida a dezvăluit că se gândește tot mai mult să aibă și al patrulea copil până la vârsta de 40 de ani.

Mai exact, Mirela Vaida și soțul ei își mai doresc o fetiță, pentru care s-au gândit deja la un nume. Vedeta a mărturisit că are o anumite reținere după ce a văzut cât de greu a fost în ultima perioadă, în contextul pandemiei.

"Râdeau şi colegii de mine, îmi spuneau să nu-mi iau vacanţe prea des, pentru că la mine se echivalează cu numărul de copii.

Ne gândim des la al patrulea copil, am şi ales nume pentru fetiţa noastră, că fetiţă vrem să fie. Doar că anul acesta a fost un pic mai greu pentru noi, am stat în casă cu trei copii timp de 8-9 luni şi ne-am dat seama că nu e tocmai uşor. Avem doar o bonă, care e cu noi de 4-5 ani, şi patru copii mici înseamnă patru destine de care trebuie să te ocupi, înseamnă patru personalităţi, patru griji în plus, pe lângă bucurii, evident", a declarat Mirela Vaida, pentru okmagazine.ro

"Vreau să mai aştept până la anul"

Nu doar cuplul își mai dorește un bebeluș, ci și cei trei copii ai vedetei, care vor la rândul lor o surioară.

"Anul acesta îl lăsăm pe cel mic să ajungă la grădiniţă şi mai vedem la anul. Lucrurile astea nu se calculează, cum nu i-am calculat nici pe primii trei. Dacă se întâmplă, suntem bucuroşi. Dacă mă întrebi ce vreau, îţi zic că vreau să mai aştept până la anul", a mai spus prezentatoarea

Mirela Vaida, despre relația cu soțul ei

"Noi comunicăm tot timpul. Viaţa publică şi supraexpunerea m-au făcut ca, atunci când am un moment liber, să vreau să mi-l petrec doar cu soţul, cu familia, nu cu o gaşcă întreagă de prieteni. Noi ne-am spus întotdeauna păsurile, ne-am şi certat, dar ne-am împăcat. Suntem o familie normală, organică, nu e doar lapte şi miere între noi. Cei 16 ani petrecuţi împreună înseamnă şi negocieri, şi compromisuri, a lăsa unul pentru celălalt, a-l înţelege pe cel de lângă tine, a-i lăsa un pic de spaţiu când simţi că are nevoie", a povestit Mirela Vaida.