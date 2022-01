Mircea Badea, replică pentru Codin Maticiuc: De ce îi refuză invitația la podcast

„DCNews zice așa: Maticiuc: Mircea Badea nu mă suportă. Dar îl respect pentru că, atunci când a aflat că stă cu tata la masă, a zis că nu mai are ce căuta acolo. Deci, așa ceva... stârnesc furtuni proverbiale... Nu am nicio treabă cu domnul Maticiuc fiul, în sensul că nu-l suport. Nu! Unii au senzația că îi detest, dar nu este cazul. Dacă este să detest pe cineva, pe mine mă detest, din toate motivele corecte. Adică eu pe mine nu mă suport. Din ce în ce mai greu, mă suport. Asta da!”, a spus Mircea Badea, duminică seară, în cadrul emisiunii sale de la Antena 3, „În gura presei”.

Ulterior, a citit articolul publicat pe dcnews.ro: „Zice așa: Codin Maticiuc a spus că îl apreciază pe Mircea Badea - mulțumesc - nu doar pentru că este inteligent - totuși, ironiile astea, ok - și are simțul umorului - poate am avut... - ci și deoarece crede, cu adevărat, în ceea ce spune. În acest sens, Codin Maticiuc a dat un exemplu cu tatăl său care, la un moment dat, a stat la masă cu mai mulți oameni, printre care și Mircea Badea. Gestul pe care l-a făcut realizatorul emisiunii „În gura presei”, spune Codin Maticiuc, a arătat că are verticalitate până la capăt.”

Materialul continuă cu declarațiile lui Codin Maticiuc: „Mi-ar plăcea să-l invit pe Mircea Badea la podcastul meu, dar sunt sigur, 99,99%, că nu ar veni.” „Da, nu aș veni, dar nu pentru că am ceva cu Codin Maticiuc, nu am ce să spun, adică nu vreau să răspund la întrebări. Nu am nimic de comunicat în general. Plictisesc lumea de atâta timp la televizor”, a spus Mircea Badea.

„Codin Maticiuc zice el nu mă suportă pe mine, dar respect că este inteligent și are simțul umorului. Și mai respect un lucru care spune multe despre el. S-a nimerit odată la masă cu tata. Era o masă cu mai mulți. Când a aflat că acolo era și tata, Mircea Badea a spus: „eu nu vreau să mai stau aici... dacă eu vorbesc de rău pe omul ăla, nu am cum să stau aici”. Respect gestul lui. Mulți jurnaliști nu au făcut asta. Mă vorbeau de rău pe mine sau pe tata, pe la niște posturi de televiziune, apoi când ne întâlneam, veneau foarte cordial către noi, ne salutau. Eram siderați de cum ieri erau într-un fel, a doua zi în alt fel. Era greu de înțeles. În schimb, Mircea Badea a fost diferit. Și-a ținut linia, lucru pe care l-am respectat”, a continuat Mircea Badea să citească din articolul publicat pe DCNews.

„Ok... Vedeți cum are lumea senzații despre mine?! Eu am mâncat de pe jos. Am povestit de mii de ori cu doamna Teo. Și am pățit tot felul de chestii. Dar așa, generic vorbind, am mâncat de pe jos. Este foarte posibil să se întâmple din nou. S-ar putea întâmpla fără niciun fel de emoție sau de problemă. Cumva, era un reflex de aversiune către o categorie a copiilor de bani gata. Bravo, dar eu mănânc de pe jos, eu stau cu ăia care au mâncat de pe jos. Nu stau cu cei care s-au născut cu Ferrari. Așa a fost. Poate dintr-o frustrare... Oricum, nu decizi tu dacă familia ta este săracă sau bogată. Pur și simplu, ți se întâmplă. Dar așa ca idee: cei de bani gata care nu știu ce înseamnă să pui doi litri de benzină la ocazii și să nu ai bani de spumă de ras, de exemplu, mă rog... Dar asta nu înseamnă că-l detest, în niciun caz”, a spus Mircea Badea.

Badea: Tatăl domnului Maticiuc este un intelectual

„Tatăl domnului Maticiuc, dacă tot a venit vorba, este, fără doar și poate, o persoană foarte interesantă, un intelectual, știe limbi străine cât nu știu eu să număr”, a spus Mircea Badea. „Nu am avut nicio problemă nici cu el”, a subliniat acesta.

Revenind despre posibilitatea de a participa la un podcast, Mircea Badea a mai spus: „Nu m-aș duce la niciun podcast. Nu am nimic de spus, ceea ce se vede și în aceste emisiuni. Cu greu, mă mai suport pe mine. Mi-a ajuns, viața mi-a ajuns!”, a concluzionat Mircea Badea.

