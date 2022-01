Maticiuc: Mircea Badea nu mă suportă. Dar îl respect pentru că atunci când a aflat că stă cu tata la masă, a zis că nu mai are ce căuta acolo

Codin Maticiuc a spus că îl apreciază pe Mircea Badea nu doar pentru că este inteligent și are simțul umorului, ci și deoarece crede, cu adevărat, în ceea ce spune. În acest sens, Codin Maticiuc a dat un exemplu cu tatăl său care, la un moment dat, a stat la masă cu mai mulți oameni, printre care și Mircea Badea. Gestul pe care l-a făcut realizatorul emisiunii „În gura presei”, spune Codin Maticiuc, a arătat că are verticalitate până la capăt.

„Mi-ar plăcea să-l invit pe Mircea Badea la podcastul meu, dar sunt sigur, 99,99%, că nu ar veni. El nu mă suportă pe mine, dar respect că este inteligent și are simțul umorului. Și mai respect un lucru care spune multe despre el. S-a nimerit odată la masă cu tata. Era o masă cu mai mulți. Când a aflat că acolo era și tata, Mircea Badea a spus: „eu nu vreau să mai stau aici... că dacă eu vorbesc de rău pe de omul ăla, nu am cum să stau aici”.

Respect gestul lui. Mulți jurnaliști nu au făcut asta. Mă vorbeau de rău pe mine sau pe tata, pe la niște posturi de televiziune, apoi când ne întâlneam, veneau foarte cordial către noi, ne salutau. Eram siderați de cum ieri erau într-un fel, a doua zi în alt fel. Era greu de înțeles.

În schimb, Mircea Badea a fost diferit. Și-a ținut linia, lucru pe care l-am respectat, și atunci când s-a ridicat de la masă (n.r. - unde era tatăl lui Maticiuc)”, a povestit Codin Maticiuc în podcastul său - LA MIJLOC.

Dan Capatos, de la Xtra Night Show, a spus că Mircea Badea este genul de coprezentator sau partener la o emisiune lângă care nu ai cum să te relaxezi, fiind un tip extrem de inteligent.

„Mircea Badea este genul de coprezentator sau partener la o emisiune lângă care nu ai cum să te relaxezi. Am o comunicare foarte mișto cu el. Avem același gen de umor. Am pretenția că pot să-i fac față. Este un tip extrem de inteligent. Are niște sclipiri... Nu vreau să jignesc, dar mulți înțeleg la o secundă-două ce a vrut să zică Mircea Badea. În direct, te faci de c#cat, dacă nu ai prins-o”, a zis Dan Capatos.

La un moment dat, chiar s-a discutat despre începerea unei emisiuni cu Dan Capatos și Mircea Badea, dar proiectul nu s-a mai concretizat, cel puțin până în prezent.

De asemenea, Dan Capatos a zis că Mircea Badea este foarte loial.

„Dacă este prietenul tău, se aruncă în foc pentru tine. Este de o loialitate... cum este oricărei idei pe care a îmbrățișat-o și a dus-o mai departe”, a mai zis Dan Capatos la podcastul LA MIJLOC.

