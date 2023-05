Mircea Badea, „autodenunț”: Ce am eu în buzunar... este un glonț la origine

În cadrul emisiunii „În Fața Națiunii“, la Antena 3 CNN, Mircea Badea a făcut un comentariu privitor la gloanțele descoperite în Parlament la un membru AUR:

„Eu nu sunt deloc atât de inflamat, nu în sensul în care mi se pare bine ce văd, ci în sensul în care în treaba cu gloanțele s-a stârnit o isterie publică pe care nu o înțeleg. Alea, în primul rând, nu sunt gloanțe. Depinde ce înțelegem prin glonț, să ne uităm în DEX. Ca să folosești un glonț de Kalașnikov, trebuie să ai Kalașnikov. Alea trei, dacă le băgăm în Kalașnikov, putem trage cu Kalașnikov? Eu cred că nu!

De ce atâta isterie? Se prezenta ca un pericol teribil. Că nu se aduc alea în Parlament, normal. Mai degrabă sunt periculoase dacă tragi cu praștia cu ele. Alea nu-s gloanțe. Sunt niște prostii. Eu am aici un pix. Ăsta e un glonț la origine, o manufactură. Are și încărcător, pac - pac. Pe aici iese mina. Am aflat și ce calibru are pixul meu: 5.45 mm... Acum, dacă eu mă duc în Parlament cu ăsta, o să zică ăia: Au, a venit Badea în Parlament cu o armă în pix! Pe bune? Ăla era un material inutilizabil, era nimic.

Cu alea nu te omoară nimeni. Alea-s niște rahaturi. Sunt perfect inutilizabile“, a spus, la Antena 3 CNN, Mircea Badea.

„Și eu am primit cadou două gloanțe și le purtam la gât“, a spus jurnalista Andreea Sava.

„Și dacă te duci cu ele în Parlament, ce?“, a întrebat Mircea Badea.

„Te sancționează legea“, a replicat Radu Tudor.

„Perfect, să mă sancționeze legea. Este o inflamație inutilă și doar îi face vizibili pe cei implicați“, a spus Mircea Badea.

Ariadna Cîrligeanu, președintele Tineretului AUR, a specificat într-o conferință de presă că respectivele obiecte au fost primite cadou de ziua ei.

