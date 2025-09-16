Mintea copilului la început de școală | Tulburări de învățare. Dr. Georgescu, la Părinți Prezenți / VIDEO

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 16 septembrie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre anxietățile copiilor la început de școală și dificultățile de învățare. Alături de dr. Ioana Georgescu, medic specialist psihiatrie pediatrică, vom căuta răspunsuri practice, dar și înțelegere a ceea ce se întâmplă în mintea copiilor noștri.

În această ediție, ne așezăm la masa discuțiilor să vorbim despre începutul școlii, o perioadă plină de emoții pentru copii, părinți și profesori deopotrivă. Pentru unii copii, primele zile de școală vin cu entuziasm și curiozitate, pentru alții, cu frică, nesiguranță sau chiar tristețe.

Cum recunoaștem anxietatea când devine prea apăsătoare?

Cum putem sprijini copiii care se luptă cu dificultăți de învățare sau cu regresii comportamentale?

Ce semne ar trebui să ne facă să cerem ajutorul unui specialist?

Despre toate aceste teme vom discuta cu medicul specialist psihiatru pediatru Ioana Georgescu.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Anxietatea de început de școală

Tulburări de comportament și regresii

Tulburări de învățare: Dislexia

Tulburări de învățare: Discalculia

Tulburări de învățare: Disgrafia

Tulburări de învățare

Depresia infantilă și lipsa motivației școlare

Tulburările de somn la școlari

Bullyingul și impactul psihiatric

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 16 septembrie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

