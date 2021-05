Ministrul Mediului, primele anunțuri după uciderea ursului Arthur: Să urgentăm discuțiile! Punct, nimic altceva!

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vorbit despre uciderea ursului Arthur de către un prinț austriac.

Ministrul a anunțat că ordinul de derogare a fost emis în 17 februarie, cu scopul de a permite extragerea unui exemplar de urs din fondul de vânătoare: ”Acest ordin a fost publicat în Monitorul Oficial, iar executarea revine în sarcina Asociației de vânătoare. Verificarea modului în care este pusă în practică această derogare se face de către agențiile județene și de către Garda Forestieră din regiunea respectivă.” a spus Tanczos Barna.

Ministrul Mediului a precizat că-n anchetă trebuie stabilit foarte clar ”dacă s-a respectat legea cu privire la derularea operațiunii de extragere și trebuie clarificat și demonstrat fără dubiu dacă ursul este cel pentru care s-a emis ordinul de extragere”.

În ultimii aproape doi ani, la Minister au fost depuse peste 300 de solicitări de derogare, conform lui Tanczos Barna. După finalizarea anchetei, ministrul Mediului a anunțat reanalizarea procedurilor de acordare a derogărilor: ”Trebuie să revedem și să reanalizăm perioada de valabilitate a acestor derogări. (...) În noile reglementări, pregătesc reducerea drastică a valabilității”.

Ministrul Tanczos Barna a amintit că, de la începutul mandatului a subliniat că nu este de acord ca ”cotele de intervenție să fie folosite în alt scop decât intervenția imediată pentru eliminarea exemplarului care creează probleme. Nu are niciun rost să așteptăm un an ca să vedem dacă-l mai prindem sau nu, nu are nicio logică ca extragerea să fie făcută de altcineva decât membrii asociației de vânătoare”.

”În cazul de față, se presupune că această extragere nu a fost făcută de un membru al asociației care a solicitat extragerea” a afirmat ministrul.

”Intervenția și prevenția sunt două excepții prevăzute de directiva europeană care trebuie să rezolve problemele punctuale, imediat și punct! Nimic altceva” a punctat Tanczos Barna, care a completat că ”tocmai de aceea, am cerut să urgentăm discuțiile și să finalizăm procedurile pentru următoarele intervenții și prevenții, astfel încât să fie strict în interesul cetățenilor”.