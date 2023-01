Ministrul de Externe al Marii Britanii reacționează la sancțiunile primite din partea Rusiei. Omologul rus: "Dragă James, tu nu înțelegi”

Ministrul de Externe al Marii Britanii, James Clevely, anunțase pe Twitter sancțiunea pe care a primit-o din partea Guvernului rus. ”Guvernul rus mi-a impus sancțiuni. Bun. Dacă acesta este prețul de plătit pentru sprijinirea libertății Ucrainei, atunci mă bucur că sunt sancționat”, a scris el pe Twitter, potrivit Republik World.

I've been sanctioned by the

Russian government.



Good.



If this is the price for supporting Ukrainian freedom, then I’m happy to be sanctioned #SlavaUkraini