Ministrul Agriculturii, sprijin pentru organizațiile de udători

Florin Barbu a transmis acest lucru legumicultorilor din comuna dâmboviţeană Lunguleţu, care s-au plâns că nu pot să îşi irige culturile, pentru că reprezentanţii Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR) au susţinut că fermierii au captat ilegal apa din râul Dâmboviţa scrie Agerpres.



"Am avut o discuţie cu fermierii din Lunguleţu. Discuţiile au fost unele foarte clare. Până pe 31 decembrie nu sunt probleme pentru fermierii români de a iriga în continuare culturile de legume în câmp. Ulterior o să am o discuţie la nivel guvernamental, astfel încât să venim cu o propunere, aşa cum beneficiază în sistemul de irigaţii din România toţi fermierii - vorbim de organizaţiile de udători - în aşa fel încât decontarea cheltuielilor privind combustibilul utilizat în legumicultură să fie subvenţionat cu 50%. De aceea, cine vrea să să încheie un contract cu Apele Române cu 2 lei, 3 lei pe 1.000 de mc de apă va beneficia şi de acest sprijin. Cine nu vrea acest sprijin de a deconta combustibilul solid şi lichid utilizat în legumicultură, sigur va plăti aceşti 2 lei pe 1.000 mc. Vor fi puse printr-o schemă de ajutor de minimis, aşa cum face Ministerul Agriculturii şi în sistemul de irigaţii naţional", a precizat Florin Barbu.



ANAR a anunţat într-un comunicat că situaţia generată de captările de apă de pe râul Dâmboviţa a fost deblocată, iar fermierii vor putea să-şi irige în continuare culturile agricole, după ce au fost stabilite mai multe măsuri de intrare în legalitate.



"Situaţia de la Lunguleţu s-a rezolvat. A existat un dialog între reprezentanţii Apelor Române şi fermierii de acolo. S-au stabilit mai multe principii acceptate de ambele părţi. Oamenii vor putea să-şi irige în continuare culturile. Până la 15 septembrie, se va face o listă cu cei care vor să folosească apa din Dâmboviţa şi vom semna un contract cadru în care vor fi stipulate condiţiile tehnice, programul de furnizare şi tarifele. Preţurile nu sunt deloc mari şi nu vor afecta viabilitatea economică a activităţii agricole de acolo. De altfel, am avut o întâlnire în acest sens şi cu ministrul Agriculturii, domnul Florin Ionuţ Barbu, în care am explicat ce s-a întâmplat la Lunguleţu şi prezentat soluţia găsită. ANAR face eforturi ca, în această perioadă de vară, să împace ambele necesităţi: şi furnizarea de apă pentru comunităţi, dar şi pentru irigarea terenurilor agricole", a declarat Sorin Lucaci, directorul general al ANAR.



Potrivit sursei citate, ca urmare a rezolvării situaţiei, fermierii vor putea să-şi irige în continuare culturile agricole.



"Situaţia generată de captările de apă de pe râul Dâmboviţa a fost deblocată. În urma intervenţiei structurilor teritoriale şi centrale ale Administraţiei Naţionale "Apele Române", s-au stabilit mai multe măsuri de intrare în legalitate. În urma dialogului dintre Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, fermieri şi autorităţile locale, s-a ajuns la un acord de principiu privind utilizarea apei din Dâmboviţa pentru irigaţii. Fermierii vor putea continua să folosească această resursă, cu condiţia încheierii unui contract legal cu Apele Române, conform legislaţiei în vigoare. În prezent, există suficientă apă atât pentru culturile agricole, cât şi pentru alimentarea cu apă potabilă a Capitalei. Nu se pune problema întreruperii alimentării Bucureştiului", notează Apele Române.

