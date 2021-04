Miniștrii USR voiau să rămână la guvernare, dar Barna ar fi cedat la presiunile lui Cioloș - surse

Vlad Voiculescu era ministrul PLUS, de aici și reacțiile în rafală din PLUS după revocarea lui din funcția de ministru al Sănătății, în urma întâlnirii dintre premierul Florin Cîțu și președintele USR, vicepremierul Dan Barna.

Conform surselor citate de canalele media, nu miniștrii USR ar fi avut o problemă cu această revocare, cât cei din PLUS, în frunte cu Dacian Cioloș. De aceea, în urma ședinței USR PLUS, Dan Barna și-a asumat, în urma presiunilor, acea declarație tăioasă. În plus, aceleași surse vorbesc despre o problemă uriașă pentru Dan Barna în USR, miniștrii USR și lideri ai partidului criticând această susținere pentru ministrul PLUS Voiculescu.