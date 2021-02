Minerii nu cred în promisiunea Guvernului. Protestele continuă. "Minerii și Valea și-au pierdut răbdarea!"

Minerii de la exploatările de cărbune Lupeni continuă protestele și cer să li se plătească salariile imediat. Aproximativ 80 de mineri se află încă în subteran și refuză să iasă la suprafață. Oamenii spun că nu cred în promisiuni și vor să își vadă banii munciți, virați pe carduri. "Minerii și Valea și-au pierdut răbdarea!", scandează revoltați manifestanții. Aceasta este a patra zi de proteste.

"Se știe deja că nu ne-am primit salariile. Avem atâtea de primit: tichetele de masă, ajutorul de hrănire, banii de transport. Am făcut de atâtea zile proteste, oamenii sunt blocați în subteran. Am vorbit cu ei. Nu vor să mai iasă afară nici măcar să dea un interviu la vreo televiziune. Așteaptă pe cineva să vină de la București, acesta fiind ori primul-ministru, ori ministrul energiei, să stea de vorbă cu ei. Nu vom ceda până când nu vom avea ultimul leu băgat pe card. La ora actuală în subteran sunt aproximativ 80 de mineri. Unii au mai ieșit, au bășici la picioare. Chiar de dimineață m-am întâlnit cu unul în baie, i-a dat sângele pe nas. Tremura și a plecat acasă 2-3 ore să își revină.", a declarat unul dintre protestatari.

"Sunt de la Vulcan. M-am alăturat celor de la Lupeni când am aflat că s-au blocat în subteran. Noi cerem doar să ne fie respectate drepturile din contractul colectiv de muncă. Avem de anul trecut din martie amânate drepturile de tichete pentru transport și căldură. Nu le-am luat de aproape un an de zile, nu ne-am luat salariul acum. Ne mint în continuare. Nu cerem măriri salariale sau altceva în plus, cerem doar să ne fie respectate drepturile. Vom protesta până când pe carduri ni se vor băga toți banii, inclusiv ce ni se datorează de anul trecut, tichetele de masă, căldura și transportul.", a spus un alt miner.