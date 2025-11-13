€ 5.0846
Stiri

DCNews Stiri Internațional Militarii ucraineni, forțați să se retragă din 5 sate din regiunea Zaporojie. Presiunea Rusiei crește vertiginos
Data actualizării: 10:27 13 Noi 2025 | Data publicării: 10:27 13 Noi 2025

Militarii ucraineni, forțați să se retragă din 5 sate din regiunea Zaporojie. Presiunea Rusiei crește vertiginos
Autor: Ioan-Radu Gava

zelenski_41021800 FOTO: Agerpres
 

Trupele ucrainene au cedat, de asemenea, teren în anumite zone din Harkov și Donețk, retrăgându-se treptat pe măsură ce ofensivele rusești se intensifică.

Armata ucraineană a confirmat că a retras trupele din cinci sate din regiunea de sud Zaporojie, după atacurile intense ale ruseștilor. Decizia vine în urma unui bombardament intens de artilerie care a lăsat pozițiile defensive în ruine, scrie Dagens.

Retragerea vine pe fondul escaladării ciocnirilor din zonă, unde forțele rusești au avansat. Grupul de Armate Ucrainene Sud a declarat că retragerea a fost necesară după ce atacurile rusești au distrus majoritatea adăposturilor și fortificațiilor.

Satele abandonate, deși nu sunt numite în declarația oficială, se află într-o porțiune cheie a liniei frontului, unde trupele Moscovei au împins puternic. Avansurile rusești acolo au fost deja remarcate de analiștii militari înainte de anunțul Kievului.

Armata rusă și-a asumat responsabilitatea pentru capturarea mai multor ținte din zonă, adăugând că trupele lor au împins cu succes apărarea ucraineană. Aceste afirmații nu au fost verificate independent.

Noi ciocniri izbucnesc lângă Huliaipole

Luptele continuă la nord-est de Huliaipole, un oraș aflat mult timp în centrul activităților de pe linia frontului. Forțele ucrainene și ruse se luptă încă pentru controlul orașelor Yablukove, Rivnopilia și Sodolke, conform rapoartelor militare ucrainene.

Analiștii militari sugerează că forțele Ucrainei sunt sub presiune, în special în regiunile sudice și estice. Forțele ruse au continuat să avanseze, forțând Kievul să facă retrageri tactice pentru a-și păstra efectivele.

Comandanții ucraineni au descris situația de pe linia frontului ca fiind de nesuportat, invocând „distrugerea de facto a tuturor adăposturilor și fortificațiilor” de către artileria rusă drept motiv pentru care au ordonat retragerea.

Observatorii au văzut deja semne ale unei străpungeri în această parte a frontului. Ultima retragere confirmă în continuare că liniile ucrainene au slăbit în anumite părți ale regiunii Zaporojie sub presiunea susținută a Rusiei.

Pierderea acestor sate ar putea indica o schimbare a impulsului în favoarea Rusiei, cel puțin temporar, în sud. Forțele ucrainene reușiseră anterior să mențină aceste zone în ciuda lunilor de bombardamente și raiduri.

Retragerea Ucrainei în Zaporojie reflectă o tendință mai largă. În ultimele luni, trupele ucrainene au cedat teren și în anumite părți din Harkov și Donețk, retrăgându-se treptat pe măsură ce ofensivele rusești se intensifică.

