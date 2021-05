Mihai Trăistariu o desființează pe Roxen: Gâfâie, se chinuie să cânte

Delia și Loredana, sărut pe scena iUmor. Momentul care l-a șocat pe Mihai Bendeac: Pupatul ăsta o să fie istorie

Cel mai așteptat eveniment muzical al anului din Europa, Eurovision, este din ce în ce mai aproape, iar Roxen și echipa României continuă pregătirile pentru un show de excepție.

Roxen și cei cinci dansatori care completează show-ul României au început deja repetițiile de pe scena Eurovision 2021 de la Rotterdam Ahoy, pentru a repeta piesa „Amnesia”, se arată într-un comunicat de presă al TVR.

Sub privirile echipei tehnice și ale delegației României, Roxen și colegii săi au impresionat prin energia descătușată de piesa României. Culoarea, coregrafia, scenografia și grafica au surprins audiența, „Amnesia” anunțându-se printre favoritele pentru calificarea în Marea Finală.

În mediul online au apărut mai multe videoclipuri cu pregătirile echipei din România.

Mihai Trăistariu o desființează pe Roxen

Nu este pentru prima dată când Roxen este criticată de Mihai Trăistariu, artistul făcând declarații dure și anul trecut, înainte ca Eurovision să fie amânat din cauza pandemiei de COVID-19.

În anul 2016, România l-a trimis la Eurovision pe Mihai Trăistariu cu melodia "Tornerò", ediția din acel an ținându-se la Atena. Piesa României a terminat pe locul 4, cu 172 de puncte, cel mai mare punctaj obținut de România până la acel moment dar, din cauza multor țări participante, România nu a putut obține un loc printre primii trei. Mihai Trăistariu a primit atunci maximul de 12 puncte din partea Spaniei și Moldovei.

Artistul spune că o apreciază pe Roxen, însă spune că aceasta nu are toate calitățile pentru a fi o adevărată stea pe scena de la Rotterdam, mai ales pentru faptul că din cauza coregrafiei, nu poate duce piesa la bun sfârșit.

"Se chinuie să cânte"

"Părerea mea e că ea trebuia să fie mai statică, are răgușeala ei, aduce a Billie Eilish și este ok, are maniera ei, și-ar fi pus în valoare mai mult glasul, să facă alții în jurul ei show, e foarte greu să dansezi și să cânți în același timp. Am trăit povești din astea la Te cunosc de undeva. Ea abia își duce partitura până la capăt. Nu mi s-a părut nimic interesant. Nu mă deranjează show-ul ei, dar se chinuie să cânte", a declarat Mihai Trăistariu pentru fanatik.ro.

Artistul a mai spus că Eurovisionul este o bătălie cruntă, unde dacă nu vii cu ceva șocant, cu ceva de-a dreptul wow ai șanse mici să iei voturi.

În plus, a mai spus că i s-a părut că Roxen gâfâie și pare puțin chinuită cu dansul și cu glasul: "Nu falsează, dar ea se chinuie".

Roxen va cânta melodia "Amnesia" în prima semifinală a concursului Eurovision pe data de 18 mai 2021.

Conceptul show-ului aduce în față povestea unei fete singure, care se luptă cu interiorul ei, cu stările ce-i sunt controlate de mediul exterior. Cu toate că este în permanență înconjurată de temeri, care dețin controlul asupra ei, artista reușește să se elibereze de ele, recâștigă controlul și devine din ce în ce mai puternică și încrezătoare în forțele sale.

„Amnesia” este o melodie despre oameni, iubire și voință și dă voce fiecărei persoane care nu a fost auzită până acum, la fel cum reiese și din textul din încheierea ei: „For every scream that was not heard”. Piesa dă voce stărilor și sentimentelor lui Roxen din ultima perioadă, iar ritmul ei dă curaj și puterea de a merge mai departe, depășind orice obstacol sau frică.



Eurovision Song Contest 2021 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul „Open Up”, cu semifinalele pe 18 şi 20 mai şi finala pe 22 mai și va fi difuzat în direct la TVR. Roxen, reprezentanta României la ediţia cu numărul 65 a concursului, va fi al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, în prima semifinală, pe 18 mai.