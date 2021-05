Anca Țurcașiu, atacată și comparată cu Loredana: Doamne aşa arăţi mai nou? Păcat, te-ai deformat

Diana Șoșoacă, ironizată la iUmor. Sosia ei, glume tari: Deschideți hotelurile, mi s-au terminat sticluțele de șampon

La 51 de ani, Anca Țurcașiu este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe din România, atât pentru rolurile pe care le-a interpretat de-a lungul timpului, cât și pentru silueta de invidiat pe care și-a menținut-o și și-a etalat-o ori de câte ori a avut ocazia.

Odată cu divorțul de medicul stomatolog Cristian Georgescu după 16 ani de căsătorie, actrița a avut parte de o tranformare, iar fanii eu au observat asta cu fiecare fotografie publicată pe rețelele de socializare.

Acum, Anca Țurcașiu este acuzată de oamenii ce o urmăresc pe Instagram că începe să o ia pe urmele Loredanei Groza și spun că nu o mai recunosc și că a exagerat cu modificările și cu operațiile estetice.

Anca Țurcașiu, comparată cu Loredana Groza

Vedeta a publicat o fotografie în care se dă într-un leagăn, dar admiratorii au fost uimiți de apariția sa, arătându-se dezamăgiți.

"Doamne aşa arăţi mai nou? Operaţiile nu cred că trebuia să-ţi schimbe trăsăturile iniţial. De nerecunoscut!"

- "Ești de nerecunoscut, erai o femeie frumoasă, păcat"

- "Dacă nu citeam cine e, nici nu o recunoşteam! Păcat!"

- "Erai mult mai frumoasă înainte, îmi pare rău, dar nu te-am recunoscut, eşti schimbată total, nu îmi vine să cred că eşti Anca Ţurcaşiu pe care o ştiam, De ce să vrei să nu mai fii tu?"

- "Nu îmi place noua Anca Ţurcaşiu"

- "Păcat ca te-ai urâţit şi tu. Nu ştiu ce vă trece prin cap să vă pociţi aşa. Te-ai deformat. Mare păcat ca erai naturală și erai ok. Te-ai lucrat şi tu precum Loredana….cred ca nici voi nu vă mai recunoaşteţi, noroc, cu cărțile de identitate"

Cum se simte Anca Țurcașiu la 51 de ani

Anca Țurcașiu a împlinit la începutul lunii mai vârsta de 51 de ani, iar cu ocazia zilei speciale, vedeta a publicat o serie de fotografii de pe litoral.

"Mă simt foarte bine în pielea mea, la 51 de ani. Aşa, ca un element de divertisment, pot să vă spun că pe tort am pus cifrele 1 şi 5, dar nu în ordinea în care ne-am fi aşteptat, adică 51, ci invers, 15. Şi am făcut asta nu fiindcă vreau să-mi ascund vârsta. Nu am cum aşa ceva. Pe de altă parte, sunt conştientă că sunt încă o femeie care mai are ceva de spus", a declarat Anca Țurcașiu pentru playtech.ro.

Care este secretul siluetei Ancăi Țurcașiu

"Am eliminat de 30 de ani carnea din alimentație, nu mai mănânc nici lactate. Am rămas pe fructe, legume, pește, ouă și evit cât pot zahărul și făina albă. E rezultatul unui efort permanent. Încerc să mănânc foarte calculat, foarte atent. Mama a fost o grăsuță drăguță, iar tata are și astăzi multe kilograme, dar le poartă cu mândrie. Genetic, nu sunt o silfidă. Și nu o să fiu până când o să mor. Dar asta e, nu mă vait. M-am obișnuit. E un mod de viață", a declarat Anca Țurcașiu într-un interviu.