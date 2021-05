Mihai Bendeac: Cea mai frumoasă declarație de dragoste a fost de la Celia

Mihai Bendeac și Celia au trăit o poveste de dragoste în urmă cu mai mulți ani. Juratul de la „iUmor” și-a amintit de declarația de dragoste pe care i-a făcut cântăreața.

După despărțire, Celia i-a trimis o piesă. Actorul le-a povestit fanilor că acea melodie i-a rămas întipărită în minte.

„Voiam să spun de foarte mult timp o chestie. Am trăit destul de multe în această existență și sper să nu se supere nimeni că spun asta, dar cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care eu ca bărbat am primit-o vreodată și îmi permit să spun asta pentru că a fost o relație de notorietate, acum ani și ani de zile… Cea mai frumoasă declarație de dragoste a fost de la Celia, îmi permit să spun pentru că a fost o relație de notorietate, când am decis amândoi să nu ne mai întâlnim niciodată pentru că era totul extrem de latin în ceea ce trăiam și mi-a trimis în joia de după despărțirea noastră această melodie. Nu pot să nu recunosc faptul că mi-a rămas întipărită și a rămas cea mai bună melodie de dragoste, și faptul că era pentru mine m-a marcat profund. Am suferit ca un câine. Uite că uneori și despărțirile pot să producă niște melodii frumoase și, da, descrie foarte mult ce am trăit în perioada aia. E superbă!”, a spus Mihai Bendeac pe Insta Story, notează a1.ro.

Este vorba despre piesa „Dor de noi (joi)”, lansată de Celia în anul 2012.