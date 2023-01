"Mi-am urât corpul mult timp". Billie Eilish, mărturie cutremurătoare

În vârstă de 21 de ani, cântăreața a pozat pentru prima dată pe coperta revistei Vogue, iar în cadrul unui interviu pentru aceeași publicație, ea a dezvăluit că a trecut printr-un proces greu, în urma căreia a învățat să se iubească și să-și accepte corpul.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de BILLIE EILISH (@billieeilish)

”Ani de zile, în adolescență, m-am detestat. O mare parte din furia mea era generată de faptul că nu eram mulțumită de cum arăt, am fost supărată, m-a durut mult și am pierdut multe lucruri”, a povestit aceasta, potrivit Fox News. ”M-am simțit ca și cum corpul m-ar fi părăsit cumva. Am fost nevoită să trec printr-un proces de acceptare. Și nu s-a încheiat”, a mai spus cântăreața. În 2021, în cadrul unui interviu, cântăreața a explicat, de asemenea, că n-a fost mulțumită de felul în care arăta: ”Mă uit la oameni pe rețelele sociale, aceștia arată așa cum eu n-am arătat niciodată. Și nu pot să nu mă întreb: Doamne, cum reușesc? Da, știu că se folosesc filtre, că unele poze sunt editate, dar tot mă fac să mă simt rău”, spunea ea atunci.

Billie pare că şi-a depăşit complexele, astfel că din luna octombrie, a confirmat relația cu muzicianul Jesse Rutherford, în vârstă de 31 de ani cu care trăieşte o frumoasă poveste de dragoste.

Anul trecut, artista a mai făcut o dezvăluire care i-a luat pe toţi prin surprindere. A spus în cadrul unui interviu cu David Letterman că s-a obișnuit cu faptul că are sindromul Tourette, fiind fericită că poate să vorbească despre această afecțiune. Artista a fost diagnosticată la vârsta de 11 ani, dar a dezvăluit public diagnosticul abia la vârsta de 17 ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News