Mesaj vechi de 3.700 de ani, decodat. Ce scrie pe acest pieptene pentru păduchi

Arheologii au descoperit în urmă cu câțiva ani un pieptene pentru păduchi, dar nu reușeau să înțeleagă ce scrie pe el. Acum, aceștia au reușit să decodeze cea mai veche propoziție scrisă în primul alfabet al omenirii, scrie The Guardian. Este o propoziție simplă care reflectă speranțele și temerile părinților din zilele noastre, prezente și în epoca bronzului.

Considerată a fi cea mai veche propoziție cunoscută scrisă în cel mai vechi alfabet, inscripția de pe pieptenele de fildeș spune: "Fie ca acest colț să îndepărteze păduchii părului și ai bărbii".

Dezgropat în Lachiș, un oraș-stat canaanit care a existat al doilea mileniu î.e.n., cunoscut ca fiind al doilea oraș ca importanță din regatul lui Iuda, pieptene sugerează că oamenii se confruntau cu păduchi și acum mii de ani, dar și că nici cei mai bogați nu au fost scutiți de de acești paraziți.



"Inscripția este foarte umană. Ai un pieptene și pe pieptene ai dorința de a distruge păduchii de pe păr și barbă. În zilele noastre avem toate aceste spray-uri și medicamente și otrăvuri moderne. În trecut, ei nu aveau așa ceva", a spus profesorul Yosef Garfinkel, arheolog la Universitatea Ebraică din Ierusalim, care a ajutat la conducerea săpăturilor din Lachish.

Pieptene, care măsoară 3,5 cm pe 2,5 cm, a fost descoperit în Israel în 2017, dar gravurile superficiale de la suprafață au fost observate abia în decembrie anul trecut. Analiza marcajelor a confirmat că scrierea este în limba canaanită, cel mai vechi alfabet, care a fost inventat cu aproximativ 3.800 de ani în urmă.

Arheologia, o profesie departe de mit, legendă și poveste. Vasile Diaconu: Arheologia este o știință în sine. Care sunt satisfacțiile descoperirilor

Vasile Diaconu este un nume care pentru pasionații de istorie poate părea familiar, dar nu numai. Pe rețelele de socializare, ultimele descoperiri din domeniul arheologiei și-au făcut simțită prezența datorită acestuia, iar șantierele ultimelor săpături au devenit mai populare în ochii publicului. Diaconu este arheolog de profesie și face parte din echipa Muzeului de Istorie si Etnografie Târgu Neamţ.

Arheologul a acceptat să vorbească în exclusivitate pentru DC News despre profesia sa și substraturile activității sale. Astfel, sperăm că arheologia nu rămâne doar o activitate de poveste, asociată deseori cu personajul Indiana Jones, ci o carieră cât se poate de practică și, mai ales, plină de satisfacții.

DC News: Ați ales profesia de arheolog sau arheologia v-a ales pe dumneavoastră? Care a fost momentul decisiv, în care ați știut ce vreți să faceți?

”Chiar dacă nu cunoșteam pe deplin complexitatea acestei profesii, încă din copilărie mi-am dorit să fac arheologie. Vă mărturisesc faptul că situația poate fi explicată prin aceea că în familia noastră tatăl meu a fost pasionat de istorie și cred că mi-a transmis interesul pentru această știință.

Dacă până la absolvirea școlii generale am mai avut momente când mi-am dorit să mă pregătesc pentru alte profesii, odată cu admiterea la liceu am fost convins că vreau să mă ocup de studiul istoriei în general și de arheologie în mod particular. Din acest motiv pot spune că eu am ales profesia și nu ea pe mine. De altfel, arheologia este o știință în sine, iar ca arheolog trebuie să ai vocație. Fără nici o exagerare aș spune că dacă nu ai talent pentru a profesa în arheologie, nu reușești să faci performanță”, a spus Vasile Diaconu. Vezi mai mult AICI.

