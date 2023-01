"Mereu am fost un copil mai retras, neavând foarte mulți prieteni". Cum și-a început cariera Cătălin Coșarcă, actorul din Teambuilding: Încercam să amuz lumea

Filmul Teambuilding a fost lansat în cinematografe la sfârșitul lunii septembrie 2022 și are ca temă principală viața într-o corporație, cu întâmplări amuzante dintr-un teambuilding, în care corporatiștii robotizați se dezlănțuie, arătându-și latura umană. Cătălin Coșarcă este unul dintre actorii care face parte din această producție, fiind reprezentantul ”clujenilor”.

De unde pasiunea pentru actorie

”Eu mereu am fost un copil mai șugubăț, retras, neavând foarte mulți prieteni. Uneori îi făceam pe cei din familia mea să râdă, pe frații mei, pe părinții mei... Încercam să amuz lumea. Același lucru s-a întâmplat și în liceu, unde aveam și un coleg cu care făceam tot felul de glume. Eu am făcut liceul de artă, îmi plăcea mult să desenez și plănuiam să am o meserie în zona asta, să îmi fac o carieră în desen, în arta grafică, lucruri de genul ăsta, însă în clasa a 12-a am avut Balul Bobocilor și am făcut un moment, cumva m-am implicat foarte mult în organizare, și am avut și momentul ăsta comic pe care l-am făcut eu împreună cu niște colegi, dar cumva eu am fost motorul și mi-am dat seama că sunt foarte pasionat de zona asta artistică, de artele spectacolului, deși, până în momentul acela, văzusem un singur spectacol de teatru.

În clasa a 11-a, am fost la Olimpiada Națională de Arte, la Iași, am fost la un spectacol de teatru și am văzut Apus de Soare, care nu este tocmai o piesă ușor de digerat, dar mie mi-a plăcut foarte mult. Nu văzusem niciodată un spectacol live, era fantastic. Cumva, după momentul ăla, după ce a avut succes la Balul Bobocilor și toată lumea îmi dădea atenție și toată lumea mă felicita și fetele se uitau cu alți ochi la mine, eram hei, stai puțin ... e ceva aici!

Mie îmi plac poveștile, îmi place să ascult povești și mereu am căutat moduri de a spune povești, fie prin desen - îmi plăcea să fac benzi desenate. Și acum îmi plac benzile desenate și când mai am timp mai desenez. Apoi, am încercat stand-up. La început, înainte să intru la actorie, am făcut stand up vreun an, apoi am intrat la actorie și, apoi, mai târziu, m-am îndrăgostit de teatru de improvizație tocmai din cauza faptului că îți permite să spui cât mai multe povești și le spui tu, adică totul vine de la tine și asta îmi place cel mai mult”, a declarat pentru Spectacola, Cătălin Coșarcă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News