Mercur retrograd se întoarce din Balanță în Fecioară. Noi previziuni pentru fiecare zodie/ascendent 

Sigur că această retrogradare către Fecioară și contopire a energiilor semnelor Fecioară și Balanță (căci Soarele este în Balanță de azi, în timp ce duminică noapte vom avea și o Lună Nouă în Balanță) va aduce o stare copleșitoare pentru noi toți deoarece se luptă în noi ideile de perfect și imperfect, corect și greșit, minunat și „mai e mult până departe”. S-ar putea să ne simțim copleșiți de toate problemele cărora am dori să le oferim o rezolvare ideală. Peste toate acestea, opoziția dintre Venus în Fecioară și Neptun în Pești o să ne cam „dea de furcă”, vom fi destul de confuzi.

Daniela Simulescu, astrolog și redactor-șef Astrosens.ro, spune că mișcarea retrogradă a planetei comunicării și a transporturilor nu este una deloc simplă, căci se va muta din semn de aer în semn de pământ, făcându-ne să reevaluăm serios fiecare detaliu. Vedem cu Mercur retrograd unde am jucat teatru, unde nu am fost noi înșine, unde nu am fost reali, unde nu am fost autentici. Ne întâlnim cu oameni pe care nu i-am mai văzut de mult și vedem dacă ne mai putem da o șansă alături de ei sau vedem unde anume am greșit și încercăm să corectăm. Ca de obicei, Mercur retrograd va aduce amânări și foarte multe întârzieri, posibile căderi ale rețelelor sociale, probleme cu drumurile. Astrologul vă recomandă să aveți grijă la accidente auto, mai ales că și Marte va retrograda.

Previziuni pentru fiecare zodie/ ascendent

Berbec/ Ascendent în Berbec

Nu lua decizii referitoare la muncă, sau la sectorul rutinei tale, nu te grăbi, de altfel, cu nicio decizie până la finalul lunii octombrie. Poate că ai greșit și în ceea ce privește munca, dar și relația. Trebuie să fii gata de anumite negocieri, mai degrabă.

Taur/ Ascendent în Taur

E momentul să vă ascultați copilul interior și să vedeți ce puteți face pentru a repara. E posibil să vă confruntați cu decizii legate de copii. Să vorbiți, să aranjați, să fie puțin stresant. Pe de altă parte, undeva nu ați fost serioși, nici sinceri cu voi. Ați făcut ce a vrut societatea, sau ce au zis ceilalți.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Apar tot felul de cheltuieli neașteptate acolo, nu prea înțelegeți ce se întâmplă. Apar tot felul de vești la care nu v-ați fi gândit. Vă întâlniți cu anumiți membri ai familiei. Totodată, vă loviți de necesitatea de a repara anumite obiecte, apar întârzieri, amânări.

