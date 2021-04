"Vorbim acum despre Mercur în Berbec. Da, iese din Pești. Cât a fost în Pești ne-a zăpăcit, ne-a făcut să nu mai avem încredere în noi, în lumea de jurul nostru, în știri, suntem destul de confuzi, mai ales în perioada asta. Mercur în Pești a fost și anul trecut, era și Mercur retrograd și a fost mai neplăcut. Acum a fost în mers direct, n-a retrogradat. (...) Dar acum Mercur, după cum vă spuneam, intră în Berbec. Se întâmplă pe 4 aprilie și va sta acolo până pe 19 aprilie. Din fericire, cât timp stă în Berbec, face doar aspecte pozitive. Să ne bucurăm, să aplaudăm și să învățăm să îl cunoaștem pe Mercur în Berbec. Cine este Mercur? Mercur este planeta comunicării, este cea care ne influențează modul de a gândi, dar și modul în care dăm mai departe mesajul. Indiferent de unde este Mercurul tău, ăla este modul în care comunici. Eu de exemplu sunt Berbec cu Mercur în Taur și trebuie să repet lucrurile, să le învăț, să am o siguranță atunci când vorbesc.

Ei bine, începând cu 4 aprilie, comunicarea va depinde de această influență a Berbecului. Asta înseamnă că vom fi mai activi în gândire și în comunicare. Ne vom grăbi. Cât am stat în Pești am fost foarte temători, acum cu Mercur în Berbec vom spune lucrurile fără să le mai gândim pentru că Mercur în Berbec nu stă la discuții, îi place să considere că are mereu dreptate, spune lucrurile, se zbate pentru ideile lui. Este important ce se întâmplă la nivel individual. Acum, când Mercur a intrat în semnul Berbecului, care este considerată copilul zodiacului, dacă la serviciu ai ceva de comunicat, dacă la școală ai ceva de spus, dacă intri într-o dezbatere, dacă ai ținut lucruri în tine legate de o persoană dragă, cu Mercur în Berbec, le spui, nu le mai ții. Efectiv le spui și pe alea vechi, și pe alea noi. Veți avea o tendință de a da ordine. Pentru unii energia Mercur în Berbec va fi una plăcută pentru că motivează, dă curaj. Nu vom avea timp de empatie.", a explicat Daniela Simulescu, astrolog DC NEWS.

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO: