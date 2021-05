Meghan Markle este acuzată de plagiat. Ar fi copiat din ideile și ilustrațiile altei cărți

Meghan Markle va lansa o carte de povești pentru copii inspirată de viața sa după plecarea din familia regală. Cu toate acestea, ducesa este acuzată în prezent că a plagiat cartea după cea a unei autoare britanice, lansată în 2018. Cartea lui Markle a pornit de la un poem pe care aceasta l-a scris cu ocazia primei zile a tatălui pe care prințul Harry a petrecut-o odată cu familia.

Cartea ducesei este similară cu cea a autoarei Corrinne Averiss, „The boy and the bench”. Autoarea o susține pe Meghan Markle, însă urmăritorii celor două nu au putut să treacă peste similaritățile dintre cele 2 în privința ilustrațiilor, scrie The Sun.

Ilustrațile, mărul discordiei

Ambele cărți au pe copertă și în ilustrațiile din interior tătici alături de copii lor, așezați pe o bancă. Ilustratorul Christian Robinson este cel care a creat imaginile colorate pentru cartea lui Meghan. Una dintre creațiile sale are o perspectivă similară cu una din cartea lui Averiss.

„Nu văd similarități”

„Citind descrierea și un fragment din noua carte a ducesei, nu pare a fi aceeași poveste cu cea din cartea mea. Nu văd similarități”, a scris pe Twitter Corrinne Averiss.

Cartea ducesei de Sussex va apărea pe 8 iunie, iar prețul uneia este de 12.99 lire. Aceasta va publica sub numele de autor Meghan, Ducesă de Sussex. Cartea în varianta audio va fi narată tot de soția prințului Harry.