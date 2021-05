Meghan Markle va scrie o carte de povești pentru copii

Meghan, soţia prinţului Harry al Marii Britanii, va publica în iunie o carte pentru copii intitulată "The Bench" despre relaţia dintre un tată şi fiul său, a anunţat marţi editura Random House, relatează Agerpres. Cartea este cea mai recentă "aventură" a lui Meghan şi a soţului ei, prinţul Harry, nepotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, de când cei doi au renunţat la îndatoririle regale şi s-a mutat la Los Angeles anul trecut împreună cu fiul lor Archie.



"The Bench", inspirată de soţul şi fiul ei şi ilustrată de artistul Christian Robinson, va fi publicată pe 8 iunie şi va fi însoţită de o versiune audio, cu Meghan naratorul poveştii, a precizat editura. "The Bench a început ca o poezie pe care am scris-o pentru soţul meu de Ziua Tatălui, la o lună după naşterea lui Archie. Poezia a devenit această poveste", a explicat ducesa de Sussex într-un comunicat.



"Speranţa mea este ca 'The Bench' să rezoneze cu fiecare familie, nu contează sub ce formă, la fel de mult cum se întâmplă în cazul familiei mele", a mai spus Meghan.