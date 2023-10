Matthew Perry a murit la vârsta de 54 de ani. Actorul juca personajul lui Chandler, în serialul fenomen „Prietenii tăi” /video

Conform unei surse din domeniul aplicării legii citată de CNN, poliția din Los Angeles investighează decesul lui Perry. În prezent, nu există suspiciuni de crimă, însă incidentul rămâne sub ancheta diviziei Departamentului de Poliție din Los Angeles.

Potrivit Los Angeles Times, care citează surse din domeniul aplicării legii, Perry a decedat într-un aparent accident de înec la locuința sa din Los Angeles, sâmbătă.

Warner Bros. Television Group a transmis următorul mesaj pentru CNN: "Suntem devastati de pierderea prietenului nostru drag, Matthew Perry. Matthew a fost un actor incredibil de talentat și a fost o parte inestimabilă a familiei Warner Bros. Television Group. Impactul geniului său comic s-a simțit în întreaga lume, iar moștenirea sa va dăinui în inimile multor oameni. Aceasta este o zi sfâșietoare și transmitem iubirea noastră familiei sale, celor dragi și tuturor fanilor săi devotați."

În antenția utilizatorilor platformei X a revenit un interviu în care Perry explica cum i-ar plăcea să fie amintit după ce moare.

„Mi-ar plăcea să rămân în amintirea oamenilor drept cineva care a trăit frumos, a iubit frumos, și-a dorit mereu mai mult și, deasupra tuturor lucrurilor, și-a dorit să ajute oamenii”, a declarat atunci iubitul actor.

“I would like to be remember as somebody who lived well, loved well, was a seeker and his paramount thing is that he wants to help people”

- Matthew Perry ????️ pic.twitter.com/ljizWUX9Wd — DJ Skillz (@RnBMaster) October 29, 2023

Cariera lui Matthew Perry

Primul său rol în cinema a fost în timpul liceului, când a jucat alături de River Phoenix în filmul "O noapte în viața lui Jimmy Reardon", din 1988. Cu un an înainte de lansarea acestui film, Perry a avut rolul principal în serialul de televiziune "Second Chances" (mai târziu redenumit "Boys Will Be Boys"). Acesta prezenta povestea unui bărbat care moare și se întoarce pe Pământ pentru a-și ghida versiunea mai tânără, pe care Perry o interpreta.

Deși serialul nu a reușit să atragă atenția publicului, Perry a continuat să obțină roluri mai importante în proiecte TV, inclusiv apariții în "Growing Pains," "Who's The Boss," și "Beverly Hills, 90210."

Cu toate acestea, el a devenit cu adevărat celebru când a fost distribuit în rolul carismatic și sarcastic al lui Chandler, în celebrul sitcom "Prietenii tăi", care a debutat în 1994.

Rolul său neconvențional i-a adus o nominalizare la premiile Primetime Emmy în 2002. De-a lungul carierei, a mai obținut încă patru nominalizări pentru acest prestigios premiu pentru actorie TV, inclusiv două pentru rolul său, Joe Quincy, în serialul "The West Wing."

În comedia "Prietenii tăi", Perry a jucat alături de Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston și Lisa Kudrow.

Acest grup a devenit un element-cheie în programul "Must-See TV" de pe NBC și a atins un nivel de celebritate rar întâlnit la televizor sau în altă parte.

Pe lângă ecran, actorii au dezvoltat relații strânse, asemenea personajelor lor din serial, și au negocat împreună pentru a deveni unii dintre cei mai bine plătiți actori într-un serial TV la acea vreme.

Instead of thinking about how Matthew Perry passed away alone, let’s think of it like this scene, with Chandler Bing’s iconic last line of Friends.



He was happy & he’d had some time for coffee and a catch up with his friends before he had to leave them????#friends #matthewperry pic.twitter.com/IkWtEit1lA — ???????????????? ???? (@KatieMcElhoney) October 29, 2023

Serialul "Prietenii tăi" a consolidat cariera lui Perry și l-a ajutat să obțină roluri în filme de mare succes precum "Fools Rush In" din 1997, "Almost Heroes" din 1998 și "The Whole Nine Yards" din 2000.

Deși "Prietenii tăi" a fost probabil cel mai cunoscut proiect TV al său, Perry a avut și alte roluri notabile în seriale precum "Studio 60 on the Sunset Strip," "Mr. Sunshine," și "Cei doi prieteni."

