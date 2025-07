Măsuri fiscale pe care PSD le vrea ferm în pachetul 2. Condiția lui Grindeanu: Dacă nu acceptă, înseamnă că nu ne vor la guvernare

Invitat luni seară la România TV, la emisiunea Punctul Culminant, moderată de Victor Ciutacu, Sorin Grindeanu și-a manifestat dezamăgirea de primul pachet de măsuri al guvernului Ilie Bolojan, care a afectat în primul rând românii cu venituri mici și medii. Șeful PSD și președintele Camerei Deputaților a arătat că atât companiile multinaționale, cât și „băieții deștepți“ din energie fac profituri uriașe și este nevoie de o reglementare strictă.

„Sunt domni care apar la televizor și ne dau lecții, dar își iau salariile în paradisuri fiscale și nu plătesc impozite în România. Noi trebuie să facem reglementări și îi putem obliga să nu își ia salariul acolo. O să venim cu reglementări de acest tip, cu un pachet de reglementări care să se adreseze și unor astfel de măsuri. De asemenea, mai sunt și băieții deștepți din energie, care, indiferent de guvern, au supraviețuit și au făcut profituri uriașe. Am ajuns în acest moment să fim o țară care are potențial energetic, dar care are una dintre cele mai scumpe energii din Europa. Lucrul ăsta trebuie să fie corectat“, a zis Sorin Grindeanu.

„Dacă nu acceptă, înseamnă că nu ne vor“

Președintele Camerei Deputaților a dat și exemplul băncilor străine care fac profituri uriașe în România în comparație cu sucursalele din țările-mamă. El și-a exprimat convingerea că Guvernul va lua măsuri de reglementare și față de aceste probleme.

„Supraimpozitarea se va aplica și la bănci. Sunt bănci la care sucursala din România câștigă de 3-4 ori mai mult decât în țara-mamă. Lucrurile trebuie să fie reglementate și vor fi în perioada următoare. E parte a acordului pe care noi l-am discutat cu celelalte forțe politice din coaliție“, a zis președintele PSD.

„Se ating #reziștii (n.r. aluzie la USR) de băncile finanțatoare, iertați-mi indiscreția?“, a insistat moderatorul Victor Ciutacu.

„Dacă noi ne atingem doar de cei care au venituri mici și medii, iar acești băieți care fac profituri enorme în România, mai mari decât în țara de unde provin, nu avem curaj, înseamnă că nu ne vor parteneri în această coaliție“, a precizat Sorin Grindeanu.

„Sunteți dispuși să părăsiți această coaliție dacă partenerii vă dau suficiente dovezi că nu vor?“, a întrebat Victor Ciutacu.

„Dacă vor vrea să treacă următoarele măsuri, trebuie să ne aplecăm și spre aceste zone. Nu trebuie să vină povara doar pe cei care au venituri mici și medii din România. Astăzi, asta s-a întâmplat! În pachetul 2 trebuie să venim cu corecții. Dacă nu acceptă înseamnă că nu ne vor. Noi înțelegem că suntem singurul partid de stânga din această coaliție. De aceea nu rezonăm cu toate măsurile pe care guvernul le-a luat. În pachetul 2 este obligatoriu să se vină cu aceste corecții“, a spus șeful PSD.

„Și dacă nu, înseamnă că plecați?“, a insistat modleratorul.

„Înseamnă că acest guvern va pleca acasă. Punct“, a mai spus Sorin Grindeanu, adăugând totuși că e „optimist“.

