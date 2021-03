Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Mihai Mărțișor Ciobanu, directorul ARO Câmpulung, a vorbit despre sabotarea autoturismului românesc în China, în anul 1994:

„Într-o zi, în primăvara anului 1994, primesc un telefon de la șeful reprezentanței noastre din China care îmi spune că a fost chemat de partenerii chinezi care au reclamat curgerea lichidului de frână la ARO 10. L-am întrebat dacă au circulat și mi-a spus că mașinile sunt în parc, nemișcate. Am întrebat cum a putut să curgă lichidul dacă nu au fost mișcate? Mi-a arătat lichid în roată și îmi zice că a înghețat. Mi-am dat seama imediat și i-am spus că e sabotaj din uzină. Au pus apă în lichidul de frână, a înghețat, și-a mărit volumul și a scos lichidul de frână pe lângă garnituri până a curs în roată. O problemă de sabotaj din uzină.

Am făcut cerere la ministru să plec în China ca să rezolv problema. Ministrul mi-a zis că nu pot decât cu o delegație condusă de un director general din Minister. Am plecat mai mulți în China. Șeful delegației, când se ducea și solicita întrevedere, primea numai refuzuri. Nu ne primea nimeni pe nicăieri. Mi s-a părut foarte ciudat și am chemat mașina noastră, noaptea, și m-am dus în parc unde erau mașinile noaste. Am intrat acolo și surpriză! Mare agitație, conform paznicilor, cu o seară înainte, niște copii au intrat în parc, au știut de unde să ia cheile, au descuiat mașinile, au spart bordul, au tăiat tapițeria și au fugit. Când m-am trezit cu situația asta, am început să acuz partea chineză. Nu plec de aici până nu îmi dați în scris că nu sunteți de vină, le-am spus. Și mi-au dat în scris că nu ei sunt de vină“, a precizat directorul ARO.

Vizită importantă din China. Cine sabota ARO?

„În iunie, am primit un telefon de le șeful Serviciului Român de Informații de atunci și mi-a spus că mă roagă să îi trimit programul vizitei de mâine a omologului său din China, care vine la Uzina ARO. Era vorba de șeful serviciilor de informații din China. Am trimis, iar a doua zi la ora 9 a venit un Opel Vectra în care era un translator din China, șeful serviciilor de acolo și primul adjunct al SRI-ului, generalul Victor Marcu, un om deosebit. Ne-am așezat la protocol, iar șeful serviciilor lor mi-a spus: V-am verificat pe toate părțile, știți ce declarații ați făcut la noi? Pentru ceea ce ați spus acolo, în mod normal, la ora asta, ați fi trebuit să fiți mort. Dar v-am verificat, sunteți un om serios și de mare valoare. Am venit în numele Guvernului Chinez ca să vă oferim două contracte ca să mergeți înainte, deoarece sunteți un om serios. Întâmplarea din parcul de mașini cu sabotarea acestora a fost făcută de cei care ne sabotau și aici, erau vecinii și ai lor și ai noștri“, a precizat Mihai Mărțișor Ciobanu.